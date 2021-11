Potsdam

Das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ bereitet sich auf volle Corona-Stationen vor. Die anhaltend hohen Infektionszahlen in und um Potsdam bereiten den Verantwortlichen dabei ebenso Sorge wie die zunehmend dramatische Lage im Süden Brandenburgs. Dort liegen bereits drei Landkreise jenseits der Inzidenz von 1000.

Fast 40 stationäre Patienten

Die Zahl der Patienten, die mit ihrer Corona-Infektion stationär aufgenommen werden müssen, steigt seit Wochen stetig an. Am Montag wurden in den Potsdamer Krankenhäusern 38 Covid-19-Patienten behandelt, neun davon intensivmedizinisch. Vor einer Woche waren es 28 Normal- und fünf Intensivpatienten, vor einem Monat acht beziehungsweise drei. Das Bergmann-Klinikum verfügt derzeit über 21 Normal- und zehn Intensivbetten für am Coronavirus Erkrankte.

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Zahlen, dass derzeit trotz beinahe täglicher Rekordmeldungen in Sachen Inzidenz in Potsdam viel weniger Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden müssen als an Heiligabend 2020, als die Inzidenz erstmals über 300 lag. Am 24. Dezember 2020 waren es 84 Patienten, davon 18 auf der Intensivstation.

Welle aus Südbrandenburg wird Potsdam erreichen

„Das Problem ist die explosionsartige Ausbreitung, das zieht Patienten innerhalb der nächsten 14 Tage nach. Ich glaube, wir werden Situationen bekommen, die wir bis jetzt so noch nicht kennen, auch in den anderen Wellen nicht“, sagte Bergmann-Chef Hans-Ulrich Schmidt am Montag in einem Interview mit Radio Eins vom RBB. „Wir beobachten mit Sorge ein deutlich zunehmend dynamisches Infektionsgeschehen, das von Sachsen über Südbrandenburg offensichtlich nach Mittel- und Nordbrandenburg kommt.“

In den vergangenen Corona-Wellen seien ähnliche Entwicklungen zu beobachten gewesen, so Schmidt weiter. Über Polen und Sachsen kamen die Infektionen. „Man konnte sehen, wie das von Tag zu Tag immer näher kam.“ Er beobachte, dass in den ländlichen Gebieten weniger geimpft werde als in den Ballungsräumen, dass also etwa in Potsdam und Berlin die Impfquoten höher liegen als in den dünner besiedelten Brandenburger Landkreisen mit Inzidenzen jenseits der 1000. „Das sehen wir auch an den Hospitalisierungsquoten“, so Schmidt.

Betten werden sich füllen – mit Potsdamern

Auf MAZ-Nachfrage erklärt Schmidt, man sei in Potsdam und mit der Reaktivierung der Koordinierungsstelle VCC-West aktuell so aufgestellt, „dass wir sogar noch Patienten aus den südlichen Brandenburger Landkreisen aufnehmen können“. Doch: „Es ist absehbar, dass wir die Kapazitäten bei steigenden Zahlen in den westlichen Landkreisen bald selbst belegen müssen.“ Denn die Infektionswelle staut sich auf: Hospitalisierungen erfolgen nicht sofort nach der Infektion, sondern zehn bis 14 Tage danach.

Fast die Hälfte der Infektionen der vergangenen Woche betreffen Kinder. „Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens bei Kindern und Jugendlichen liegt weiterhin in den Grundschulen“, sagt Rathaussprecherin Juliane Güldner. An 18 der 33 Grundschulen gibt es derzeit Infektionen. „Die Gesamtzahl der infizierten Kinder und Jugendlichen in Kitas und Schulen beträgt aktuell 309. Davon sind 157 Kinder aus Grundschulen, 39 aus Oberschulen, 32 aus Kitas, 28 aus Gesamtschulen und 25 aus Gymnasien. 822 Kinder und Jugendliche von Potsdamer Schulen sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.“

Zehn Prozent der Infizierten sind über 60

Doch trotz der hohen Zahlen erkranken Kinder nicht schwer. „Auch bei den definierten Risikogruppen wie Kinder mit neurologischen Erkrankungen, Herzerkrankungen oder Adipositas befinden sich seltenst Kinder in stationärer Behandlung“, sagt eine Bergmann-Sprecherin. Von den rund 658 Infektionen in Potsdam allein in der letzten Woche betrifft dennoch jede zehnte einen Menschen, der über 60 Jahre alt ist und damit eine vergleichsweise hohe Gefahr für einen behandlungsbedürftigen Krankheitsverlauf hat.

„Wenn die Fallzahlen weiter steigen, hätte dies zur Folge, dass andere Versorgungsbereiche und gegebenenfalls auch OP-Kapazitäten weiter eingeschränkt werden müssen“, so Schmidt. Bereits jetzt wird rund jede fünfte geplante Operation am Klinikum abgesagt. Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm ist von dieser Entwicklung alarmiert, die nicht nur das kommunale Potsdamer Krankenhaus betrifft, sondern viele große Häuser. Die Pandemieentwicklung werde „Folgen haben für alle anderen Patienten, die aufgrund der vielen Corona-Patienten nicht zu ihrer notwendigen Behandlung kommen. Das wird oft vergessen“, warnt Kristina Böhm.

Es würden Krebserkrankungen zu spät diagnostiziert, es müssten notwendige Operationen verschoben werden. „Das sind die Kollateralschäden, die wir auszuhalten haben, die sich aber erst dann demaskieren, wenn wir irgendwann das Ganze retrospektiv aufarbeiten.“

