Potsdam

Die Freude über seinen spontanen Impftermin währte für Sebastian Taube nur kurz. Als der 34-jährige Potsdamer am Freitagvormittag im Klinikum Ernst von Bergmann erscheint, um sich die die Spritze verabreichen zu lassen, schicken ihn die Mitarbeiter kurzerhand wieder weg. Der Grund: Taube hat zwar den Mutterpass seiner Frau dabei, die im sechsten Monat schwanger ist und ihn als enge Kontaktperson für eine Impfung benannt hat, eine „fachärztliche Bescheinigung“ über die Schwangerschaft seiner Frau kann er jedoch nicht vorweisen.

„Ich konnte es gar nicht fassen“, sagt Sebastian Taube am Freitag. Am Tag zuvor hatte ihn ein Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) angerufen und ihm mitgeteilt, dass er über die neue Warteliste einen Termin für eine Impfung bekommen könne – als erster Potsdamer überhaupt. „Am Telefon wurde mir gesagt, ich müsse den Mutterpass und meinen Personalausweis mitbringen“, sagt Taube. Als enge Kontaktperson einer Schwangeren zählt Taube zur Gruppe mit hoher Priorität für eine Corona-Impfung und darf sich dort seit Donnerstag registrieren. Über das Portal werden Impfdosen, die womöglich sonst verfallen würden, an Freiwillige vergeben.

Ärztliche Bescheinigung über Schwangerschaft statt Mutterpass

Im Klinikum dann die Ernüchterung: Ein Oberarzt besteht auf einem fachärztlichen Nachweis, dass Taubes Frau schwanger ist, der Mutterpass reicht ihm nicht aus. Ohne die Bescheinigung werde er nicht geimpft, heißt es. Mit dem Problem ist Taube nicht allein, mindestens ein weiterer Impf-Kandidat wird am Freitag am Bergmann-Klinikum abgewiesen, weil er keine fachärztliche Bescheinigung über die Schwangerschaft seiner Partnerin dabei hat.

Die Mitarbeiter hätten sich korrekt verhalten, sagt die Pressesprecherin des Bergmann-Klinikums, Theresa Decker. Man halte sich bei den Impfungen strikt an die Regelungen des Landes, die ein „ärztliches Zeugnis“ für Personen mit hoher Impfpriorität verlangen würden. Ein Mutterpass sei kein ärztliches Zeugnis. „Die Frage nach Impfberechtigungen können wir als Klinikum nicht beantworten“, so Decker, „wir unterstützen die Stadt dabei, die Impfung der Bevölkerung voranzutreiben.“

Umgang mit Kontaktpersonen von Schwangeren bislang unklar

Laut Impfreihenfolge können Schwangere zwei enge Kontaktpersonen benennen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen dürfen. Schwangere selbst werden in Deutschland nicht geimpft. Wie die Benennung konkret abläuft und welche Unterlagen für den Nachweis benötigt werden, ist in Brandenburg derzeit unklar. Auch bei der Impfhotline des Landes gibt es zu dem Thema keine näheren Informationen. Man solle in „ein bis zwei Wochen noch einmal anrufen“, heißt es auf Nachfrage, dann wisse man mehr.

Andere Bundesländer sind da weiter. In Rheinland-Pfalz etwa stellt die Landesregierung auf ihrer Website ein Formular zum Download bereit, dass Schwangere ausfüllen müssen, um ihre Kontaktpersonen zu benennen. Für den Nachweis der Schwangerschaft reicht eine Kopie des Mutterpasses oder der Schwangerschaftsbescheinigung. Die KVBB, die die Corona-Impfungen in Brandenburg organisiert, äußerte sich nicht zum vorgesehenen Impf-Prozedere für Kontaktpersonen von Schwangeren. Eine Anfrage der MAZ ließ sie am Freitag unbeantwortet.

Sebastian Taube hat Glück, seine Frau kann am Freitagmittag ihre Frauenärztin noch erreichen, die ihr die benötigte Bescheinigung ausstellt. Taube holt sie persönlich in der Praxis ab. Nach rund 40 Minuten ist er wieder am Bergmann-Klinikum und bekommt doch noch seine erste Impfung.

Von Feliks Todtmann