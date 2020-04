Bergmann-Klinikum widerspricht: Keine Verbindung zu Corona-Ausbruch in Werderaner Heim

Werder/Havel

Wie konnte es zum Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Werder/ Havel kommen?: Im Haus am Zernsee sind 16 Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Doch es gibt widersprüchliche Angaben zum möglichen Verbreitungsweg.

„Wir wissen jetzt, dass der Bewohner nicht aus dem Bergmann-Klinikum ins Heim kam“, sagt Andrea Metzler, die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Sonntag auf MAZ-Anfrage. Die sei am Sonnabend zunächst „falsch kommuniziert“ worden, so Metzler. Tatsächlich hatte ein anderer Sprecher des Landkreises zunächst gesagt, der Patient sei wegen einer anderen Erkrankung stationär im städtischen Potsdamer Bergmann-Klinikum behandelt worden und dann ins Heim zurückgekehrt – was nahelegen würde, dass der Mann das Virus aus dem Krankenhaus eingeschleppt hat. Im Potsdamer Klinikum ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen, jeweils rund 80 Patienten und Mitarbeiter sind mittlerweile nachweislich mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. Besonders stark betroffen: die geriatrische Station, auf der alte Patienten behandelt werden. Dort war der Ausbruch bemerkt worden, 33 der 64 Patienten wurden positiv getestet.

Medizinische Geschäftsführerin widerpricht deutlich

Kreissprecherin Andrea Metzler betont aber auch am Sonntag, der Patient sei im Klinikum verstorben. Dem widerspricht die medizinische Geschäftsführerin des Bergmann-Klinikums, Dorothea Fischer, deutlich: „Der in den Medien benannte 80-jährige Bewohner des Seniorenheims Haus am Zernsee ist nicht im Klinikum Ernst von Bergmann verstorben.“ Zudem stimme die Darstellung nicht, dass der Patient –oder andere – im Krankenhaus positiv getestet wurden. „Das Klinikum Ernst von Bergmann hat in diesem Jahr in der Zeit von Januar bis zum 7. März fünf Patienten in die Senioreneinrichtung Haus am Zernsee verlegt. Bei keinem dieser Patienten haben wir medizinische Anzeichen einer Covid-19 Infektion feststellen können“, sagt Dorothea Fischer.

Nach der ursprünglichen Darstellung des Kreissprechers Kai-Uwe Schwinzert war ein 80 Jahre alter Bewohner der Einrichtung im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum positiv getestet worden – und dann verstorben. Daraufhin habe das Gesundheitsamt des Landkreises alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses auf das Coronavirus testen lassen.

Laut Landkreis lag das Ergebnis am Freitagnachmittag vor, „demnach galten 3 Bewohner sowie 2 Mitarbeitende mit dem Covid-19- Erreger als bestätigt infiziert“, heißt es. Weitere 13 Befunde von Heimbewohnern sind laut Landkreis erst heute am späten Nachmittag dem Gesundheitsamt übermittelt worden – die Überprüfung der Ergebnisse dauert noch an.

Isolierung betroffener Mitarbeiter und Bewohner

Folgende Maßnahmen sind laut Landkreis in dem Pflegeheim getroffen worden: „Neben der individuellen Isolierung infizierter Mitarbeiterinnen sind die 82 Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnbereichen etagenweise abgesondert – durch die sogenannte Kohortenisolierung.“

Das Gesundheitsamt steht im engen Austausch mit der Einrichtung. „Aufgrund der Spezifik von Seniorenwohnstätten sind Kontaktbeschränkungen und auch Besuchsverbote dort dringend einzuhalten, ebenso sind die Standardhygienemaßnahmen strikt anzuwenden“, erklärt der Landkreis in seiner Pressemitteilung. „Wichtig ist, dass sich betreuende Mitarbeiter bei der Tätigkeit mit der notwendigen Schutzausrüstung versehen und die Desinfektionsregeln stringent beachten.“

