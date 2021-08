Fahrland

Die Bergung des Mitte Juli im Sacrow-Paretzer Kanal havarierten Frachtschiffes „Katja“ läuft auf Hochtouren. Am Mittwochmorgen begann das baden-württembergische Unternehmen Keppler + Vitt damit, die unter Wasser liegenden Abschnitte der Bordwand mit Holzplatten soweit zu erhöhen, dass beim Abpumpen des eingedrungenen Wassers kein Wasser mehr nachläuft.

„Das sieht gut aus, wir müssten damit heute fertig werden“, sagte Bergungsleiter Philippe Korbas am Mittwoch gegenüber der MAZ. Das Verfahren werde häufig angewandt. Es sehe zwar auf den ersten Blick simpel aus, „doch einfach ist manchmal die beste Methode.“ Holz sei gut zuzuschneiden, zu bohren, zu verschrauben und zu versteifen und damit das „Mittel der Wahl“.

Am Donnerstag sollen dann mehrere Hochleistungspumpen das Wasser aus dem in der Mitte geknickten Frachtraum zurück in die Havel befördern. Damit hebt sich das Schiff, und man kann es nach Rissen und Löchern absuchen. Man vermutet, dass es die nicht gibt und das Material der Bordwand nur gestaucht wurde, als man Schlamm einfüllte, der aus dem Kanal gebaggert worden war, um Mindestdurchfahrtiefen zu sichern. Beim Beladevorgang knickte das Schiff plötzlich in der Mitte durch und sank mit dem Knick auf den Grund des Kanals. Der Steuerstand und die Kabinen der Besatzung sowie der Bug ragen noch aus dem Wasser.

Abschleppbar ab Freitag

Falls die Erwartungen der Experten stimmen und es keine oder nur kleine Risse gibt, könnte die „Katja“ am Freitag von einem anderen Schiff abgeschleppt und zu einer Werft gebracht werden, über die am Mittwoch noch nichts bekannt wurde. Kleinere Risse und Löcher könnten für die Fahrt zugeschweißt werden. Möglicherweise muss auch während der Fahrt weiter abgepumpt werden.

Das Heck des Frachtschiffs „Katja“ ragt schief aus dem Wasser. Quelle: Rainer Schüler

Ein Experte hat der MAZ gegenüber zwei Vermutungen zur Unfallursache angestellt: Zum einen wurde offenbar das Schiff nicht unter der einströmenden Schlammlast hin und her manövriert, um eine gleichmäßige Verteilung im Laderaum zu erreichen; die Besatzung könnte den Schlamm für flüssig genug erachtet haben, um sich von selbst zu verteilen. Zum anderen ist in einen seitlichen Umlauf um den Frachtraum eine Luke eingebaut worden zur Inspektion des Frachtraums, auch wenn der geschlossen ist. Der Umgang ist aber wichtig für die Stabilität des fast 90 Meter langen Schiffes. Die Luke unterbricht den ansonsten steifen Umgang. Bei einer Untersuchung des abgesunkenen Schiffsteils hatten Taucher den Lukendeckel gefunden – zerknautscht ob der Knickbelastung.

Polizei hat plötzlich Fragen

Ein entsprechender MAZ-Bericht vom Dienstag rief nun am Donnerstag die Polizei auf den Plan, die an Bord des Schiffes alle beteiligten Seiten dazu befragte. Seither gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass die „Katja“ am Freitag Potsdam verlassen kann.

Selbst große Schiffe wie die „Sanssouci“ kommen im Kanal noch am havarierten Schiff vorbei. Quelle: Rainer Schüler

Der aus Dresden stammende Eigner Georg Kolodziej – ein alter schlesischer Name – rechnet mit einem längeren Zwangsaufenthalt in Potsdam. Seit vier Wochen lebt er nun schon in den schiefen Räumen des Schiffes, zusammen mit seiner Frau. Am Mittwoch paddelten beide mit dem Beiboot an Land, um die Lebensmittelvorräte aufzufüllen. „Es ist wie auf der Titanic“, beschrieb er der MAZ gegenüber die permanente Schräglage im Wohnquartier. Er stellte bei der Gelegenheit auch klar, dass das Schiff nicht mehr unter polnischer Flagge fährt, seit längerem schon nicht. Sie hieß zuvor „Grunwald“, benannt nach der legendären Schlacht von Grunwald bei Tannenberg in Polen, wo am 15. Juli 1410 das Heer des Deutschen Ordens durch die vereinigten Truppen des Königreiches Polen und des Großfürstentums Litauen vernichtend geschlagen wurde.

Schiff unter deutscher Flagge

Die App Marine Traffic verzeichnet die „Katja“ als stillstehend am exakten Havarieort in Potsdam, führt sie aber noch beharrlich unter polnischer Flagge. Der Eigner hat die Änderung nach eigenen Worten schon vor längerer Zeit beantragt, doch es passiert nichts. Auch der am Schiffsheck zu lesende Heimathafen Duisburg stimmt nicht mehr; das Schiff ist derzeit in der Nähe von Demmin in Mecklenburg-Vorpommern registriert.

Dass Frachtschiffe in der Mitte durchbrechen oder knicken, ist keine Seltenheit. Ein Experte sagte der MAZ, das passiere vor allem in den Niederlanden immer wieder und vor allem beim Beladen von Binnenschiffen mit Eisenerz. Die Binnenschiffer unterschätzten zuweilen das Gewicht des Erzes und verzichteten darauf, ihr Gefährt unter dem Förderbandende zu manövrieren für das gleichmäßige Befüllen.

Von Rainer Schüler