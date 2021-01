Potsdam

Unternehmenskultur, Hygiene, Pflege, Patientensicherheit: Es gibt scheinbar keinen Bereich im Potsdamer Klinikum, in dem das Team um Ex-Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) keine eklatanten, für mich als potenzielle Patientin beängstigende Mängel gefunden hat. Vor allem die Berichte der befragten Mitarbeiter sind erschreckend: Unterdrückung, Entmachtung, eine „Kultur der Vorsicht und Angst, seine eigenen Meinung offen zu äußern“, ein Chef, der als „clever im Nutzen von rechtlichen Grauzonen“ beschrieben wird, „auch wenn es auf Kosten von Mitarbeitern geht“.

Ein Ruf, der Ex-Chef Steffen Grebner schon seit Jahren anhaftet. Zur Wahrheit gehört aber auch: Befragt wurden 26 von mehr als 2000 Mitarbeitern, sie hatten sich freiwillig gemeldet. In dem Bericht allerdings scheint es, als würde ihnen die Mehrheit der Mitarbeiter auch zustimmen – und das ist vielleicht auch so. Dennoch hätte ich mir an dieser Stelle in einem Expertenbericht mehr Sachlichkeit gewünscht, stattdessen liest er sich in Teilen wie eine persönliche Abrechnung.

Anzeige

Krank gespart und zugeschaut

Ja, Grebner hat das Klinikum krank gespart. Doch das hat bis zum Corona-Ausbruch offenbar niemanden gestört, im Gegenteil: Er sollte sanieren, am besten sogar noch Millionen an die Stadt abführen. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat das als Ex-Beigeordneter und Aufsichtsratsvorsitzender genauso mitgetragen wie Tack, die als Ministerin auch nichts an der defizitären Situation der Kliniken geändert hat. Nun müssen sie handeln, denn Zuschauen allein wird das Klinikum nicht aus dieser Krise führen.

Von Anna Sprockhoff