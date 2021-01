Berlin-Kladow

In einem Vivantes-Pflegeheim in Berlin Kladow nördlich von Potsdam ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr auf Twitter brannte es in einem Zimmer der Einrichtung. Eine Person kam dabei ums Leben, drei weitere wurden schwer, zehn leicht verletzt. Der Rettungsdienst muss Menschen wiederbeleben.

Zur Galerie Bei dem Brand in einem Vivantes-Pflegeheim in Berlin-Kladow – nördlich von Potsdam – ist eine Person ums Leben gekommen. Es gab weitere Schwerverletzte. Rund 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

„Bei uns sind auf der B2 bestimmt über 20 Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht vorbeigefahren“, schrieb eine Twitter-Userin unter dem Tweet. Laut der Feuerwehr waren rund 140 Einsatzkräfte vor Ort. Inzwischen ist der Brand nach etwa einer Stunde gelöscht. Die Verletzten werden noch vor Ort versorgt, so die Feuerwehr weiter.

Bewohner können Gebäude nicht verlassen

Bei den Verletzungen handelte es sich laut einer Meldung der Deutschen Presse Agentur um Rauchgasvergiftungen. Ein Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss sei komplett ausgebrannt, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Wegen des dichten Rauchs war es laut Feuerwehr für die Pflegebedürftigen schwierig, aus dem Gebäude zu kommen.

Nach ersten Informationen sind einige Betroffene mit dem Coronavirus infiziert. Zur Brandursache lagen kurz nach Ende der Löscharbeiten noch keine Informationen vor.

Von MAZonline