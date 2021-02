Berlinale 2021: Medienboard Berlin-Brandenburg fördert zwölf Filme

Potsdam

Eine schon erfahrene sowie eine noch junge Sexarbeiterin begegnen sich in einem Bordell – und verlieben sich ineinander. Davon erzählt der neue Film „Glück“ von Henrika Kull, der auf der diesjährigen Berlinale in der Sektion Panorama Premiere feiern wird und einer von zwölf Berlinale-Filmen ist, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) gefördert werden. Das teilte das Medienboard am Donnerstag mit.

Bereits vor drei Jahren war Henrika Kull, die an der Filmuniversität Potsdam studierte, auf der Berlinale vertreten. Damals feierte ihr Uni-Abschlussfilm „Jibril“ auf dem Filmfestival Premiere, ein feinfühliger sehr berührender Film über eine ganz bestimmte Vorstellung von Liebe und die Projektion der eigenen Wünsche auf die Person des Begehrens.

Vorurteile gegenüber Sexarbeiterinnen brechen

In „Glück“ erzählt sie nun wieder eine besondere Liebesgeschichte. Dabei möchte Henrika Kull jedoch nicht nur erzählen wie und ob die Liebe zwischen den beiden Frauen funktionieren kann, sondern auch mit Vorurteilen gegenüber Sexarbeiterinnen aufräumen. Die Regisseurin hat selbst in Bordellen an der Bar gearbeitet, kennt die Szene und hat mit vielen Frauen gesprochen, wie sie bereits 2019 zum Kinostart von „Jibril“ erzählte.

Den Soundtrack zu „Glück“ hat – wie damals auch schon für „Jibril“ – Dascha Dauenhauer geschrieben. Für den „Jibril“-Titel-Song „Yella Hayat“ war sie für den „Deutschen Filmmusikpreis“ nominiert. Die Filmkomponistin hat ebenfalls an der Babelsberger Filmuni studiert und wurde für ihre Filmmusiken schon mehrfach ausgezeichnet.

Szene aus „Glück" von Henrika Kull, der in der Sektion Panorama auf der 71. Berlinale 2021 läuft. Quelle: Flare Film

Das Regiedebüt von Daniel Brühl „Nebenan“ im Wettbewerb

Das Medienboard fördert außerdem drei Wettbewerbs-Filme der 71. Berlinale: Dominik Grafs Kästner-Adaption „Fabian oder Der Gang vor die Hunde" mit Tom Schilling in der Titelrolle, Aleksandre Koberidzes Drama „Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?“ sowie Daniel Brühls Kammerspiel „Nebenan“, das unter anderem in den Babelsberger Filmstudios gedreht wurde. Desweiteren werden Marc Bauders Dokumentarfilm „Wer wir waren“, Christian Schwochows „Je suis Karl“ und Tim Fehlbaums „Tides“ gefördert. Alle drei Filme feiern ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale.

Im Panorama laufen Anne Zohra Berracheds neuer Film „Die Welt wird eine andere sein“, der besagte „Glück“ von Henrika Kull und Ronny Trockers „Der menschliche Faktor“. Die Sektion Perspektive Deutsches Kino hat David Vajdas „Jesus Egon Christus“ eingeladen. Im Wettbewerb von Encounters wird „Blutsauger“, der neue Film von Julian Radlmaier, gezeigt. Barbara Wagner und Benjamin de Burca stellen ihren Experimentalfilm „One Hundred Steps" bei den Berlinale-Shorts vor und können im Kurzfilmwettbewerb auf eine Auszeichnung hoffen.

Die Serie "Blackout - Morgen ist es zu spät" von Lancelot von Naso und Oliver Rihs läuft als Premiere in der Reihe „Upcoming Series from Germany“ im Rahmen des Berlinale Series Market & Conference.

Peter Kurth (l) und Daniel Brühl in einer Szene aus "Nebenan". Das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl gehört zu den Wettbewerbsfilmen der 71. Berlinale. Quelle: Reiner Bajo/Berlinale/dpa

Berlinale findet erst im Sommer statt

„Gerne hätte ich den Filmemacher:innen der zwölf MBB-geförderten Filme im offiziellen Programm persönlich zu ihren außergewöhnlichen Filmen gratuliert“, sagt Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus. „Das holen wir hoffentlich im Juni nach. Dann können wir hoffentlich auch den Neustart des Kinos feiern - an tollen Filmen mangelt es jedenfalls nicht! Bis dahin wünschen wir allen Gesundheit und Durchhaltevermögen!“

Die Filmfestspiele in Berlin mussten wegen der Pandemie umplanen. Das Festival startet nicht wie geplant jetzt im Februar, sondern wird auf zwei Termine geteilt. Im März ist ein Online-Branchentreff geplant, dann soll eine Jury auch die Preisträger bekanntgeben. Im Juni soll es ein öffentliches Festival mit Publikum geben.

Von Sarah Kugler