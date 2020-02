Berlinale-Flair in Potsdam

Potsdam

Festival-Stimmung im Thalia Kino: Am Sonntagnachmittag hieß es „ Berlinale goes Kiez“ und das lockte viele zusätzliche Gäste ins Babelsberger Programmkino. Drei Filme aus den Berliner Festspielen wurden im großen Kino 1 gezeigt, eine echte Herausforderung für Theaterleiterin Christiane Niewald und ihre Mitarbeiter: „Wir erfahren den Termin von der Berlinale-Organisation erst kurzfristig, deshalb laufen unser reguläres Programm und sogar ein Filmgespräch parallel“, sagte sie. Dass das Thalia nach einer Pause nun zum dritten Mal als Spielort ausgewählt wurde, freute sie außerordentlich. „Wir haben eine gute Mischung aus Berlinern und Potsdamern zu Gast.“

Kino für alle Generationen

Den Auftakt machte der ausverkaufte französische Jugendfilm „Mignonnes“ der Pariser Regisseurin Maïmouna Doucouré. Sichtlich stolz erschien sie im Thalia Kino, um ihren Film zu feiern. Darin ist ein Mädchen zwischen den konservativen Frauenbildern seiner sengalesischen Familie und den Ansprüchen seiner Dance-Crew hin- und hergerissen. Auch Doucouré, Jahrgang 1985, hat sengalesische Wurzeln.

Anschließend kam der neuste Film der Berlinale Kamera-Preisträgerin 2020, Ulrike Ottinger, zur Aufführung. In „Paris Calligrammes“ erzählt die heute 77-Jährige ihr eigenes Leben im Künstlermilieu der 1960er Jahre. Erst am Samstag für ihre 25 Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme ausgezeichnet, beehrte Ulrike Ottinger das Thalia-Kino – zum ersten Mal wie sie zugab. „Es ist mir fast peinlich, noch nie hier gewesen zu sein“, sagte die in Berlin Lebende gegenüber der MAZ, „das Kinosterben ist nach wie vor ein Thema, deshalb ist es schön, dass dieses Haus in Potsdam existiert“. Der Preis für ihr Lebenswerk mache ihr große Freude, zumal es eine Ehrung sei, in der das Wort Kamera vorkomme. „Da ich mit Bilderkino bekannt geworden bin, passt das zu mir.“

Ulrike Ottinger stellte ihre eigene Lebensgeschichte in „Paris Calligrammes“ vor. Quelle: Varvara Smirnova

Filmgespräche als Mehrwert

Die Besucher freuten sich auch auf das anschließende Gespräch mit den Machern dieses Films. „Ich komme zum zweiten Mal aus Berlin zu Berlinale goes Kiez nach Potsdam“, sagte Silvia Winkler-Schilling. „Frau Ottinger ist eine interessante Persönlichkeit. Bei den Diskussionen lernt man auch die Schauspieler noch ganz anders kennen.“ Aus Potsdam brachte Heike Müller ihre beiden jugendlichen Söhne in die Vorstellung mit. „Ich möchte ihnen diese Zeit zeigen.“ Auch wenn die Jungen, die sonst Blockbuster schauen, diesen Film nicht ausgewählt hätten, waren sie an diesem verregneten Sonntag offen für eine Geschichtsstunde. „Paris Calligrammes“ läuft ab 5. März im Filmmuseum.

Ob Lars Eidinger, der Hauptdarsteller des Abendfilms „ Persian Lessons“, ins Thalia kommen würde, mochte die Kinoleiterin am Nachmittag nicht preisgeben.

Am Nachmittag hatten spontane Besucher mit etwas Geduld noch eine Chance auf ein Ticket. Quelle: Varvara Smirnova

Von Gabriele Spiller