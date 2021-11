Berlin/Potsdam

Das Berliner Theatertreffen wird im Januar erstmals in seiner Geschichte in Potsdam zu Gast sein. Das wichtigste Festival der Branche präsentiert vom 12. bis zum 14. Januar im Hans-Otto-Theater „Chinchilla Arschloch, waswas“ von Rimini Protokoll. Hinter der Künstlergruppe Rimini Protokoll verbergen sich drei Regisseuren, die in den letzten 20 Jahren mit ihren Produktionen die deutsche Theaterlandschaft nachhaltig geprägt und revolutioniert haben.

„Chinchilla Arschloch, waswas“ wurde von einer Jury zu einer der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen der Saison 2019/2020 im deutschsprachigen Raum gekürt, konnte dann aber pandemiebedingt nicht live in Berlin präsentiert werden. ­Die Inszenierung von Helgard Haug wurde am 11. April 2019 in Frankfurt am Main uraufgeführt. Im Fokus stehen sogenannte „Experten des Alltags“, in diesem Fall sind es drei Menschen mit Tourette-Syndrom. Die angeborene Erkrankung des Nervensystems hat unwillkürliche Bewegungen und Äußerungen zur Folge. Dass die Akteure auf der Bühne auch unkontrolliert aus ihrer Rolle fallen, wird jede Aufführungen in Potsdam zu einem einzigartigen Ereignis machen.

Helgard Haug hat mit den Darstellern einen Raum geschaffen, der sowohl klare Spielsituationen als auch Freiräume bietet und auf humorvolle Weise Konventionen auf der Bühne hinterfragt, heißt es. Dabei ist es ein Wesensmerkmal von Rimini Protokoll, dass die „Helden des Alltags“ nicht vorgeführt werden, sondern stets auf sensible und berührende Weise ihre Perspektive auf das Leben deutlich wird.

Am 13. Januar 2022 ist nach der Vorstellung ein Publikumsgespräch mit den Künstlern und dem Theatertreffen-Juror Georg Kasch geplant, moderiert von Christine Wahl. Der Ticketvorverkauf für die insgesamt sechs Vorstellungen startet am 16. November um 16 Uhr.

Karten unter: www.hansottotheater.de // Per Mail: kasse@hansottotheater.de //Oder telefonisch: 0331 98118.

Von Karim Saab