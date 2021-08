Potsdam/Kleinmachnow

Seine Tierliebe hat Ralf Krawalski an den Todesstreifen gebracht – und seine Naivität beinahe ins Gefängnis. Der junge DDR-Bürger liebte Hunde. Das hat er auch bei seiner Musterung als 18-Jähriger zu Protokoll gegeben. Das war 1976, während der Lehre Krawalskis zum Rinderzüchter im sächsischen Clausnitz.

Krawalski war Grenzsoldat zwischen Cecilienhof und Dreilinden an der Berliner Mauer

Die Offiziere fragten ihn, ob er für seinen Wehrdienst einen Wunschposten hätte. „Ich sagte: Ich hantiere gern mit Tieren. Ich möchte gerne mit Hunden arbeiten.“ Sein Wunsch wurde ihm erfüllt – jedoch anders, als gedacht. Der als aufmüpfig geltende Krawalski wurde nicht gleich gezogen, sondern erst Ende 1982, als er schon Frau und zwei Kinder hatte. Und als er mit dem Zug in den Bezirk Potsdam gebracht wurde und seine Uniform bekam, wusste er, dass er seine 18 Monate Wehrdienst tatsächlich mit Tieren ableisten durfte. Jedoch war er nun auch Soldat der Grenztruppen im Grenzregiment 44 zwischen Schloss Cecilienhof und dem Grenzübergang Dreilinden in Kleinmachnow. Er war an der Berliner Mauer stationiert.

Hunde mag Ralf Krawalski noch immer. Mit der MAZ sprach er über seine illegalen Fotos aus dem Todesstreifen. Quelle: privat

Nahe dem heutigen Finanzamt an der Steinstraße hatte die Diensthundestaffel ihren Sitz. Ein halbes Jahr putzte Krawalski Käfige, mischte Futter an, wurde an einen großen Schäferhund namens Jalk gewöhnt. 1983 begann der Dienst an der Grenze mit dem persönlichen Schutzhund. Die Aufgabe: Menschen an der Flucht aus der DDR nach West-Berlin zu hindern – notfalls mit der Schusswaffe oder dem scharf ausgebildeten Hund, dem mit „Scheintätern“ antrainiert wurde, flüchtende mit einem Biss in den Arm zu stellen. Grenzalarm hat Krawalski glücklicherweise in seinem Dienst nie persönlich erlebt. Dass er von seine Waffe Gebrauch gemacht hätte, bezweifelt er. „Der Hund hat schon gezerrt, wenn er einen Fuchs gewittert hat.“

Dieses Foto wurde von einem Kameraden Krawalskis gemacht. Es zeigt Ralf Krawalski selbst, wie er einem der Trassenhunde, die nur an einer Leine im Todesstreifen entlang laufen konnten, Wasser gibt. Für die Tiere war das schattenlose Areal eine Qual. Im Hintergrund ist der Fernsehturm auf dem schäferberg in Wannsee in West-Berlin erkennbar. Quelle: privat

„Ich wusste, dass es verboten ist.“

In seinem bis April 1984 dauernden Dienst ging Ralf Krawalski auch seiner zweiten Leidenschaft neben den Tieren nach: Er fotografierte. Die Panzersperren, den Kolonnenweg, die Betonmauern beiderseits des Todesstreifens. Auch einen Kameraden, der den Grenzstreifen harkt, damit darin die Fußspuren eines „Grenzverletzers“ gut erkennbar sind, und wie die Hunde im von jeglichem Schatten befreiten Niemandsland mit Wasser versorgt werden. „Das war eine Dokumentation darüber, was ich gemacht habe. Das war nur für mich und meine Kameraden“, sagt Krawalski.

Der Grenzabschnitt zwischen Steinstücken und Kleinmachnow wurde von den Grenzern „Affenland“ genannt. Quelle: Krawalski

Die Fotos machte er mit einer kleinen Kompaktkamera, die er in seiner Uniformjacke versteckte. Nur einige Kameraden seiner Wehrdienstzeit wussten Bescheid. „Ich wusste, dass es verboten ist“, sagt Ralf Krawalski. Und: „Es war ein Riesenfehler mit einem großen Maß an Naivität, diese Fotos zu machen“, resümiert er heute, „ich hab die Gefahr gar nicht erkannt. Die Filme hatte ich immer mit nach Hause genommen und meine Frau hat die in einer kleinen Drogerie entwickelt. Mein Glück war, dass es eine private Drogerie von älteren Herrschaften war, die das nicht interessiert hat.“ Hätte jemand die Bilder gesehen, die die Grenzanlagen im Detail zeigen, die mit Maschinenpistolen bewaffneten Soldaten – Ralf Krawalski wäre wegen Spionage vor Gericht gestellt worden.

So sieht das „Affenland“ zwischen Steinstücken und Kleinmachnow heute aus. Quelle: Ronald Sima

Seine Fotos sind nun am Originalort auf Schildern zu sehen

Jetzt werden seine Fotos, die er schon vor Jahren der Stiftung Berliner Mauer überlassen hatte, erstmals einem größeren Publikum bekannt gemacht – und zwar dauerhaft an jenen Orten, wo sie unter so bizarren Umständen aufgenommen wurden. Das ist dem Babelsberger Ronald Sima zu verdanken. Er hat in Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner Mauer insgesamt zehn Standorte identifiziert, an denen die Bilder entstanden sind.

Panzersperren und ein Wachturm an der Mauer in der Parforceheide bei Steinstücken um 1984. Quelle: Krawalski

Dort stehen seit einigen Tagen große Schilder mit den alten Fotos – und zeigen den dramatischen Kontrast zwischen dem einstigen Todesstreifen und einer Landschaft, die von der Natur und auch den zusammenwachsenden Städten wieder befriedet worden ist. „Die verschwundene Grenze zur Freiheit“, nennt Sima die Veränderung.

An der Stelle der Panzersperren stehen heute Einfamilien- und Reihenhäuser. Seit Dienstag wird mit einem Schild der direkte Vergleich zu Mauerzeiten möglich. Quelle: Ronald Sima

Ganz einfach war das im Prinzip simple Projekt, das von der Friedrich-Naumann-Stiftung finanziert wird, für ihn nicht. Auch wenn jedermann heute einfach durch Siedlung oder Wald laufen kann, steht doch hinter jedem Schild eine Unmenge Bürokratie – vor allem im Wald zwischen zwei Bundesländern. Drei Motive warten daher vorerst auf ihre Aufstellung. „Ich hoffe, dass uns das bis zum Mauerfalljubiläum am 9. November gelingt“, sagt Ronald Sima.

Er hat auch den tierliebenden einstigen Grenzsoldaten Ralf Krawalski noch einmal entlang des einstigen Todesstreifens geführt. „Ich hätte vieles nie wieder erkannt. Und auch wenn ich dort gedient und aufgepasst habe, dass niemand diese Grenze überquert, freue ich mich, dass jeder nun dahingehen kann, wo er möchte. Dieses Gefühl der Freiheit gönne ich jedem.“

Von Peter Degener