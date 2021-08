Berliner Straße in Güterfelde wird erneuert

Stahnsdorf

Der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) als Auftraggeber beginnt am 23. August 2021 mit den vorbereitenden Arbeiten zur Erneuerung der Berliner Straße, einem Teil der Landesstraße 77, in Güterfelde. Die Arbeiten waren zunächst für Ende Juli 2021 vorgesehen, wurden jedoch aus organisatorischen Gründen verschoben. In der 34. Kalenderwoche (ab 23. August 2021) ist die zugelassene Höchstgeschwindigkeit baustellenbedingt auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt.

Ab 30. August gesperrt

Für Fräs- und Deckenarbeiten ist die Fahrbahn der Berliner Straße vom 30. August bis 3. September 2021 dann komplett gesperrt. In den Tagesrand- und Nachtzeiten soll zumindest der Rettungsdienst den Bereich passieren können. Anwohner, die im betreffenden Bereich wohnen und deren Grundstückszufahrt zumindest teilweise eingeschränkt ist, werden gesondert per Postwurfsendung durch den Landesbetrieb informiert. Umleitungen für Autofahrer sind in dieser Zeit über die Abfahrten Potsdam-Babelsberg (nähe Kienwerder) sowie Stahnsdorf (nähe Marggraffshof) der Landesstraße 40 möglich. Diese sind aus Güterfelde über die Potsdamer Straße bzw. Großbeerenstraße erreichbar.

Änderungen im Busverkehr

Im Busverkehr des TKS-Netzes ergeben sich Änderungen auf den Linien 624 (Teltow-Saarmund) und 627 (Waldschänke-Sputendorf). Das entsprechende Fahrplankonzept gibt die Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH als Betreiberin rechtzeitig bekannt.

Von MAZonline