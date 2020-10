Verkehr in Potsdam - Haltestellenscheibe fehlt: Schwerer Sturz am Hauptbahnhof in Potsdam

Seit fast dreieinhalb Monaten fehlt am Busbahnhof von Potsdam eine Haltestellen-Seitenscheibe. Eine Frau sah das nicht, lehnte sich an und fiel durch den Rahmen. Ihre rechte Schulter ist zertrümmert.