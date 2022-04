Potsdam

Bernhard Brink über das seichte Image des Schlagers, über das Frauenkennenlernen in den 70er Jahren und über Helene Fischer.

Herr Brink, wir leben in Zeiten von Corona und Krieg, ist der Schlager derzeit ein gefragter Tröster, weil er von Liebe und Harmonie erzählt?

Bernhard Brink: Jede Form des positiven Denkens ist ja im Moment willkommen. Auch in Potsdam werde ich nicht viele Worte von der Krise machen, ich gehe auf die Bühne und sage: „Kinder, wir leben in beschissenen Zeiten, aber die vergessen wir nun für drei Stunden, wir feiern jetzt!“ Das klappt. Die Sehnsucht nach guter Laune auf unserer Tournee ist riesig. Doch wir sehen auch, dass Leute ihre Karten verfallen lassen, weil sie Angst haben, vor die Tür zu gehen.

Gibt es überhaupt noch so etwas wie Schlager, oder ist das alles mittlerweile Popmusik?

Da existieren kaum noch Unterschiede. Unsere Texte sind beim Schlager ein bisschen leichter. Doch die Richtungen vermischen sich, die Produktion im Schlager klingt inzwischen sehr modern. Das Image ist ein bisschen anders bei den Leuten, die das zu verwalten haben, doch im Publikum wird das kaum wahrgenommen: Die Menschen lieben Max Giesinger, Johannes Oerding oder Semino Rossi, sie wollen Gute-Laune-Musik und fragen nicht, zu welcher Gattung sie gehört.

„Wir haben uns über Volksmusik lustig gemacht“

Und dennoch kämpft der Schlager gegen sein seichtes Image…

Naja, Rosamunde Pilcher verkauft Hunderttausende Bücher, das zieht den Neid der Konkurrenz nach sich, weil die Romane leicht zu lesen sind. Die Leute sehnen sich nach Happy-End, das wird im Schlager gerne bedient. Vorurteile gab es auch schon in den 70ern, wir Schlagerleute haben uns über die Volksmusik lustig gemacht… Aber gerade dort gibt es ja Sänger, die sehr gut ausgebildet sind. Schön, dass nun die Vorbehalte schwinden.

Ist diese Unterteilung in Genres eine sehr deutsche Sache?

Radioleute wie Frank Laufenberg haben die amerikanische Musik schon in den 70er Jahren verherrlicht, doch auch dort gibt es ja eine Menge Mist. Der wird zu Hause allerdings schon aussortiert, zu uns gelangen nur die starken Titel.

Trotzdem gilt der amerikanische Pop als Maß der Dinge, wenn es um große Unterhaltung geht.

Ich habe ja selbst englischsprachige Lieder eingedeutscht, beispielsweise von Suzy Quadro, das war damals neu und sehr modern. Auch die Kollegen haben das gemacht, schauen Sie auf Jürgen Drews. Klar, das gab uns einen Schub, wir bekamen Aufmerksamkeit und haben daraus Ehrgeiz entwickelt.

Wohin hat Sie dieser Ehrgeiz geführt?

Wichtigste Lehre, man muss sich selbst kümmern! Du musst gucken, dass deine Produktionen technisch auf der Höhe der Zeit bleiben. Auch die Finanzen sind wichtig, überlasse das nicht alles den Beratern.

Bernhard Brink singt seit 50 Jahren Schlager, in der Branche gilt er als "Titan". Quelle: Robert Recker

Sie haben sich immer selbst um Ihre Karriere gekümmert?

Meine Mutter hörte die Schlagerparade im Radio, Kleinstadt Nordhorn, ich sagte, ich will das auch, ich will da mitmachen! Mit meinem Onkel habe ich in einer Drei-Mann-Kapelle gespielt, ihm fiel auf, „Mensch, du kannst ja singen!“

Und nun stehen Sie seit 50 Jahren auf der großen Bühne.

Ich habe nie mit dem Kopf im Koks gesteckt, wusste immer, wie ich die nächste Rechnung bezahle – denn meine Laufbahn hat sich bodenständig entwickelt. Darum habe ich den Überblick behalten. Meine Aufnahmen kamen durch Zufälle nach West-Berlin zu einem Manager, ich wurde zum Vorsingen eingeladen. Zugfahrt von Nordhorn nach Hannover, Flug mit der Pan Am nach West-Berlin, alles hin und zurück, das war für meine Eltern teuer. Doch sie meinten, wenn ich aus berufenem Munde höre, dass ich nicht singen kann, würde ich endlich ins Architekturbüro oder zum Jurastudium wechseln. Sie wurden fast ohnmächtig, als der Anruf kam, dass ich als Sänger einen Zweijahresvertrag bekomme (lacht).

Bernhard Brink wurde am 17. Mai 1952 als Sohn eines Architekten in Nordhorn geboren, er begann ein Jurastudium, das er wegen seines musikalischen Erfolges abbrach. Seit 50 Jahren steht Brink auf der Bühne, sein erster großer Auftritt fand im April 1972 in der ZDF-Hitparade mit seinem Lied „Bombenfest" statt. Zwischen 1974 und 1981 war Bernhard Brink mit insgesamt zwölf Singles in den deutschen Verkaufscharts vertreten. Sein bis heute größter Chart-Erfolg war „Liebe auf Zeit", die gesungene Version von Ricky Kings „Le rêve", mit der er Platz 13 erreichte. Das Album „Lieben und leben" aus dem Jahr 2021 ist mit einer Notierung auf Platz 8 in Deutschland das erfolgreichste in Bernhard Brinks Karriere. Die Autobiografie „Alles außer Tanzen" (Bild und Heimat, 240 Seiten, 19,99 Euro) von Brink ist Ende März dieses Jahres erschienen.

Waren Sie in der ZDF-Hitparade, damals moderiert von Dieter Thomas Heck, alle eine große Familie?

Ich will nicht anfangen mit dieser Leier, dass früher alles besser war. Aber nach den Auftritten waren wir zusammen in der sogenannten Todeszelle, der Bar vom „Schweizer Hof“, wir gingen auch in Discotheken. Heute ist das anders, neun Leute werden in zehn verschiedenen Hotels untergebracht, sage ich mal überspitzt. Klar, damals war es schöner. Wir leben jetzt in einer anderen medialen Welt, früher gab es drei Programme, da wurde man schneller berühmt. Heute kann ich die Sender auf meinem Fernseher kaum noch zählen.

Howard Carpendale hat erzählt, dass es hinter den Kulissen der Hitparade sehr liberal zuging, Affären, Frauentausch, es sei wilder als im Rock’n’Roll gewesen.

Natürlich waren die 70er Jahre eine lockere Zeit. Es gab kein Aids. Wir Männer dachten, wir reißen jetzt mal Frauen auf, doch das war kaum nötig, weil wir von ihnen viele einladende Signale kriegten. Die Jahre waren wild und wunderbar. Doch beim Auftritt sind wir hochkonzentriert gewesen, sehr professionell. Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Doch die Zeiten ändern sich, die Leute haben heute sehr viel Angst…

Die 70er Jahre eine wilde Zeit, auch in der Schlagerbranche, doch für Brink gilt: „Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps“. Quelle: Robert Recker

„Anfassen war in den 70ern nie ein Problem“

Angst wovor?

Vor Aids. Sich zu berühren. Vor Corona. Maske auf, Maske ab? Die Menschen haben Angst, auf Konzerte zu gehen, weil sie sich vor dem Virus fürchten. Also, Anfassen war in den 70er Jahren nie ein Problem.

Ab den 80ern ist der Schlager in ein Tief gerutscht, wachgeküsst wurde er 2010 erst von Helene Fischer wieder...

Schlager war immer da, aber Helene hat das i-Tüpfelchen gesetzt. Ich hatte sie vor ihrem Durchbruch im Arm gehabt, klein, Schuhe flach, niemand hatte sie richtig wahrgenommen. Doch wenig später stieg sie auf die Bühne, neues Outfit, große Stimme, sie kann tanzen, kann sich bewegen, jetzt ist sie Everybody’s Darling! Ein klasse Mädchen. Die Prüfung, die sie bekam, hat sie bestanden.

Ist der Hunger auf Schlager in den neuen Bundesländern größer als im Rest des Landes?

Der Osten hat den Schlager immer geliebt, nehmen Sie Karat oder Frank Schöbel! Diese Liebe zum Schlager hält weiterhin, doch die Branche hat sich verändert. Ich würde heute nicht mehr gerne anfangen… Das Geschäft ist hart geworden, egal, ob Ost oder West. CD-Verkäufe brechen wegen Streaming ein. Leute haben zu Hause Sprachsteuerung, sie sagen zu ihrer Box, „Spiel’ das neue Lied von Bernhard Brink!“ Das ist abstrakt, ganz ohne Album, das man anfassen könnte. Früher waren Berührungen wichtig, bei Menschen und Tonträgern. Es machte mehr Spaß. Und besser verdient haben wir damit auch (lacht).

