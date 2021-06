Potsdam

Mit einem eindeutigen Votum zur Integrierten Kita- und Schulleitplanung haben die Potsdamer Stadtverordneten in ihrer außerplanmäßigen Sitzung am Mittwoch einen Schlussstrich unter ihren monatelang währenden Streit gezogen. Nun ist klar, wie sich die Bildungslandschaft in der Landeshauptstadt bis 2026 entwickeln soll: kommunale Kitas, eine Universitätsschule, neue Gymnasien und das Ende eines Oberstufenzentrums stehen im Plan.

Es sei ein „innovatives Planwerk entstanden, das allen Gruppen gerecht wird“, sagte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) vor den Stadtverordneten. „Es werden für alle Schüler, auch die Auszubildenden, die bestmöglichen Lösungen gefunden werden“, versprach sie.

Diskutiert wurde in den vergangenen Wochen eigentlich ausschließlich um die weiterführenden Schulen. Zu Erinnerung: Die rot-rot-grüne Rathauskooperation hatte neuen Gymnasien für Potsdam eigentlich eine Absage erteilt.

Gymnasium an der Pappelallee entsteht, Ende des OSZ 1

Davon rückt man jetzt ab, ein Gymnasium wird zum 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Zunächst wird diese neue Schule in die bislang von der „Schule am Schloss“ genutzten Container an der Esplanade ziehen, ab 2027 soll das Gebäude an der Pappelallee stehen. Die Gesamtschule „Am Schloss“ wiederum findet nach dann schon drei Schuljahre währenden Übergangslösungen endlich eine feste Bleibe in der Garde-Ulanen-Kaserne an der Jägerallee.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür muss indes das dort derzeit befindliche Oberstufenzentrum weichen – ein Wermutstropfen in der sonst so auf Kompromisse ausgelegten Planung. Die Zukunft des OSZ ist noch offen. Alle Bildungsgänge der technischen Berufsschule sollen erhalten bleiben, die Frage ist aber, wo das geschehen kann.

Neue Grund- und Gesamtschulen

Weitere neue Gesamtschulen, teils auch mit Primarstufe, entstehen in der Waldstadt-Süd und in Krampnitz, ein zusätzliches Gymnasium am Schlaatz. Vom Tisch sind hingegen die Pläne für ein drittes Gymnasium an der Birnenplantage in Neu Fahrland, hier sucht das Bildungsdezernat nun einen neuen Standort. Neu in Potsdam soll auch eine Universitätsschule entstehen – eine Schule, die allen offen steht und die zugleich von der Uni als Ausbildungsstelle für Lehrkräfte fungiert.

Die Grundschullandschaft in Potsdam verändert sich weit weniger stark, hier wird eher punktuell Bestehendes ausgebaut und an neuralgischen Punkten ergänzt. Die Regenbogenschule, die Grundschule am Humboldtring und die Eisenhart-Grundschule werden um jeweils ein bis zwei Züge aufgestockt, ganz neu entstehen Grundschulen am Filmpark, im Krampnitz und an der Heinrich-Mann-Allee.

Je sechs Kitas und Horte in städtischer Trägerschaft

Deutlich mehr Umbrüche erwartet der Hort- und Kitabereich. Ende der 1990er-Jahre hatte die Landeshauptstadt ihre kommunalen Einrichtungen privatisiert, nun sollen in jedem Stadtteil mindestens eine von der Stadt betriebene Kindertagesstätte und ein ebensolcher Hort entstehen.

Schon 2022 soll demnach eine städtische Kita an der Georg-Hermann-Allee öffnen, weitere Einrichtungen in der Burgstraße, der Johannes-R.-Becher-Straße, der Heinrich-George-Straße, der Ricarda-Huch-Straße und in Krampnitz sollen folgen. Die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel hatte dazu versprochen, dass es sich allesamt um Neubauten handele, bestehende Einrichtungen sollen nicht übernommen werden.

Von Saskia Kirf