Nein, sie erscheint nicht im Gerichtssaal, um ihre Aussage zu machen. Zu tief hat sich eingeschnitten, was am 1. Dezember vergangenen Jahres vorgefallen ist: Ein Geräusch auf der Treppe. Ein Mann in der Küche – Hass in den Augen und eine Bierflasche in der Hand, die er ihr wieder und wieder auf den Kopf schlägt. Das Blut, das plötzlich überall ist. Die Todesangst.

Opfer lebt seit dem Überfall zurückgezogen

Eine ausgeprägte Posttraumatischen Belastungsstörung bezeugt das Attest, das dem Gericht vorliegt: Ein Zusammentreffen mit dem Beschuldigten sei unbedingt zu vermeiden. „Als meine Frau die Ladung bekommen hat, war sie völlig mit den Nerven fertig. Sie war nur schwer zu beruhigen“, sagt Günter E. (70). Seit dem Überfall lebe seine Frau zurückgezogen, sei schreckhaft, schlafe schlecht und schließe sich ein, wenn er nicht daheim ist. „Sie kann auch gar nicht mehr darüber reden, was passiert ist.“ Selbst das Gespräch mit dem Anwalt – die Eheleute treten als Nebenkläger auf – habe man abbrechen müssen.

Beschuldigter: „Ich war nicht Herr meiner Sinne“

Die 1. Strafkammer, die Staatsanwaltschaft, der Verteidiger des Beschuldigten: Sie sind sich einig, dass der Frau, deren äußerliche Wunden mit 16 Stichen genäht werden konnten, die aber weiter an ihren seelischen Verletzungen leidet, der Gang vor Gericht erspart bleiben soll. Selbst Lucas J. (26) wirkt betroffen: „Ich möchte mich sehr stark entschuldigen. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich war nicht Herr meiner Sinne.“

Staatsanwaltschaft geht von verminderter Schuldfähigkeit aus

Das Verfahren vor dem Landgericht Potsdam, in dem Lucas J. der Beschuldigte ist, ist kein gewöhnliches, bei dem es um Schuld und Strafe geht – es ist ein Sicherungsverfahren, bei dem die Frage zu klären ist, ob J. überhaupt schuldfähig ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann versuchten Totschlag vor, geht aber zugleich davon aus, dass er zumindest im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt hat. Er ist seit seiner Festnahme im Fachklinikum in Brandenburg an der Havel untergebracht. Auf alle, die am 1. Dezember mit ihm zu tun hatten, auf die Eheleute, auf die zur Hilfe eilenden Nachbarn und Polizisten machte er einen verwirrten Eindruck. „Er war im Ausnahmezustand“, sagt einer der Polizisten. „Es fühlte sich an, als wäre er nicht real in dieser Welt. Als hätte er Wahnvorstellungen.“

Symptome einer Psychose zeigten sich schon in der Schule

Nicht zum ersten Mal befindet sich Lucas J. in psychiatrischer Obhut. Laut eigener Aussage, habe er schon als 17-Jähriger Medikamente nehmen müssen. Er habe in der Schule mit dem Kiffen begonnen und Symptome einer Psychose entwickelt, habe Stimmen gehört, eine Verschwörung gewittert. „Eine aggressive Stimmung hatte ich aber noch nie in meinem Leben. Ich bin sehr ausgeglichen, sehr offen und auch sympathisch.“ Dass er wenigstens zweimal seine Mutter angegriffen haben soll, sei ein Missverständnis. Das Verhältnis sei gut und vertraut. Allerdings sei es zu einer kurzen „Umpolarisierung der Gefühle“ gekommen, als sich die Mutter von ihrem zweiten Mann, seinem Stiefvater, getrennt und mit ihm und der Schwester nach Berlin gezogen sei.

„Das ist mein Haus! – Ihr habt mich bestohlen!

Zuvor war Lucas J. in Potsdam zu Hause. In genau der Villa, über die er nun Leid gebracht hat. Die Eheleute E. wissen nichts von seiner Existenz, bis er in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 2019 zum ersten Mal an der Villa auftaucht. In der Nacht, in der ein Unwetter Potsdam wach hält und Straßen, Keller, selbst den Stadtkanal flutet, schleicht Lucas J. ums Haus seiner Kindheit und schreit: „Das ist mein Haus!“ Die Polizei erteilt ihm einen Platzverweis, aber er kommt immer wieder zurück, behauptet weiter, das Haus gehöre ihm. Dieser Gedanke erfüllt ihn auch am 1. Dezember. Selbst, als er schon von vier Polizisten fixiert auf dem Boden liegt: „Das ist mein Haus! Ich wohne hier! Ihr habt mich bestohlen! Ich werde sie alle umbringen, diese Betrüger.“ Es sei ihm als Kind schwer gefallen, Potsdam zu verlassen, sagt Lucas J. – hier hätten sich alle seine Wünsche erfüllt.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.

