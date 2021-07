Innenstadt

Die alte Turnhalle in der Kurfürstenstraße und die künftige Grundschule an der Gutenbergstraße sollen im kommenden Jahr für den Unterricht bereit stehen. Derzeit bei der Kommunale Immobilienservice (Kis) die beiden älteren Immobilien um. Insgesamt kosten die beiden Vorhaben 11,2 Millionen Euro.

Eigentlich sollte der Bau in der Gutenbergstraße schon in diesem Sommer fertiggestellt sein, nicht erst zum Schuljahr 2022/23. Verzögert habe es aufgrund einer Vielzahl von baulichen Überraschungen und der Einwirkung der Corona-Pandemie gegeben, sagt Architekt Christoph Galandi. Am Ende sei das aber gar nicht so schlimm gewesen, sagt die Stadt, denn der erwartete Andrang an Neuanmeldungen sei ausgeblieben.

„Es ist schon ganz was anderes, mit einem Altbau zu arbeiten, als ein Gebäude zweckorientiert neu zu bauen“, sagt Anja Lampert. Sie leitet die Sanierung der historischen Turnhalle in der Kurfürstenstraße. „Bei so etwas gibt es viel mehr Arbeit und Überraschungen.“ So etwa, dass das Gebäude, welches auf Pfählen steht, sich in dem feuchten Boden zwar gesenkt hätte, aber weniger stark als der angrenzende Bürgersteig. Den Höhenunterschied von etwa 30 Zentimetern müsse man durch zusätzliches Aufschütten ausgleichen.

Die historische und denkmalgeschützte Sporthalle Kurfürstenstraße Ende April 2021 Quelle: Peter Degener

Originalgetreu Türkis

Viel zu beachten gibt es auch vonseiten des Denkmalschutzes. So darf zu Beispiel von außen keine Lüftungstechnik sichtbar sein, sie wird also zur Gänze im Dachgeschoß untergebracht – das früher als Rückzugsort für den Hausmeister diente. Die Sporthallen selber – früher wurde eine für Mädchen und eine für Jungen verwendet – werden in einer „an der originalen Farbgebung angelehnten“ Weise bestrichen – und zwar Türkis, unten etwas dunkel, oben heller. „Das war schon eine Überraschung, das war für die damalige Zeit doch eine eher gewagte Farbgebung“, sagt Lampert. Auch Bürgermeister Mike Schubert zeigte sich erstaunt: „Ich hätte eher mit einem zarten Militärgrau gerechnet.“

Bürgermeister Schubert (2. v.l.) und Projektleiterin Lampert (rechts) besichtigten am Donnerstag die Baustelle der Historischen Turnhalle in der Kurfürstenstraße. Quelle: Linus Hoeller

Im Herbst nächsten Jahres will man mit den Bauarbeiten am 1910 in erstmals in Betrieb genommenen Gebäude fertig sein. Derzeit schaut es noch sehr nach Baustelle aus – es fehlen Decken und Böden, Wände sind aufgerissen, und hinter dem Gebäude fehlt noch ein ganzer einstöckiger Neubau, in dem die Geräteräume unterkommen sollen. Weil noch viel zu tun ist, wird die Sporthalle, welche nach dem Schulbetrieb auch für Vereinssport und andere Nutzungen verfügbar sein soll, erst nach den Herbstferien 2022 eröffnet werden.

Im Frühjahr 2021 auf der Baustelle an der Kurfürstenstraße. Quelle: Peter Degener

Zeitliches Puffer in der Gutenbergstraße

Ein bisschen früher soll die Baustelle in der Gutenbergstraße fertig sein: Hier will man schon im Frühjahr 2022 die letzten Feinschliffe machen, um das Gebäude dann fürs neue Schuljahr nach dem Sommer beziehen zu können. Einen zeitlichen Puffer will man lassen, da es immer zu Verzögerungen kommen könne. 175 Schüler sollen hier unterkommen, inklusive 123 Hortplätzen, verteilt auf 8 Klassenzimmer und 2 Fachräume, für Naturwissenschaften sowie Kunst und Musik. Dazu kommt eine Hauseigene Mensa. Das Gebäude, welches zu DDR-Zeiten als Berufsschule verwendet wurde, wird zukünftig als Filiale für die Eisenhart-Grundschule laufen, die weniger als 200 Meter entfernt liegt.

Auch auf der Baustelle in der Gutenbergstraße geht es - trotz einjähriger Verzögerung - voran. Bürgermeister Schubert (3. v.l.) machte sich am Donnerstag selbst ein Bild davon. Quelle: Linus Höller

Zwar steht dieses Gebäude selbst nicht unter Denkmalschutz, doch muss beim Bau auf die Einhaltung der Erhaltungssatzung Leiblstraße geachtet werden. Außerdem bringt das Gebäude seine eigenen Besonderheiten mit: Man weiß zum Beispiel gar nicht, wann es ursprünglich gebaut wurde. Im zweiten Weltkrieg wurde es jedenfalls Opfer eines Bombentreffers, dabei wurde es allerdings nur teilweise zerstört und später wieder vervollständigt. Architekt Christoph Galandi erzählt, beim Bauen hätte man es mit zwei unterschiedlichen Gebäudehälften zu tun. „In einer Hälfte haben wir Deckenkonstruktionen im Stil der Dreißigerjahre gefunden, und auch am Mauerwerk und anderen Gegebenheiten kann man erkennen, dass dieser Teil deutlich älter ist.“

Von Linus Höller