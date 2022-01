Potsdam

Das Klinikum Westbrandenburg am Standort Potsdam stellt sich strukturell neu auf, um die medizinischen Versorgungsstrukturen für Früh- und Neugeborene sowie Kinder und Jugendliche in Westbrandenburg unter einem Dach zu bündeln und zu stärken.

„Wir werden künftig mit drei Fachkliniken unser zukunftsweisendes Konzept für die Perinatal-, Kinder- und Jugendmedizin im Land Brandenburg sichern. Im Klinikum Westbrandenburg behandeln und betreuen in Potsdam die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, die Klinik für Kinderchirurgie und die Klinik für Neuro- und Sozialpädiatrie die Kinder und Jugendlichen auf vier Stationen mit insgesamt 72 Betten, sowie in Tageskliniken und Spezialambulanzen.“, erklärt Professor Thomas Erler, Ärztlicher Direktor des Klinikums Westbrandenburg in Potsdam.

Kinderchirurgie wird integriert

Dazu wird die Klinik für Kinderchirurgie unter Chefärztin Petra Degenhardt zum 1. Januar 2022 organisatorisch vom Klinikum „Ernst von Bergmann“ in das Klinikum Westbrandenburg integriert. „Die Kinderchirurgie ist ein eigenständiges Fach im Gebiet der Chirurgie. Da es sich bei Kindern eben nicht um kleine Erwachsene handelt, befassen sich Kinderchirurgen im Gegensatz zu Chirurgen des Erwachsenenalters mit andersgearteten Erkrankungen und der gesamten Breite der Chirurgie und stehen so der Pädiatrie sehr nahe. Ich freue mich umso mehr, das Team der Kinderchirurgie in den Reihen des Klinikum Westbrandenburg aufzunehmen. Sie wissen nur zu gut um die besonderen Bedürfnisse unserer jungen Patientinnen und Patienten und sind unerlässlich, um unserem Anspruch an eine ganzheitliche medizinische und pflegerische Versorgung heranwachsender junger Menschen gerecht zu werden.“, so Erler weiter.

Aus Department wird Klinik

Ebenfalls zum 1. Januar 2022 wird das Department für Neuro- und Sozialpädiatrie zur gleichnamigen Klinik ernannt und die bisherige Departmentleiterin Mona Dreesmann zur Chefärztin ebendieser. Die Klinik mit zertifiziertem Epilepsiezentrum und Sozialpädiatrischem Zentrum ist überregional von großer Bedeutung. Jedes Jahr profitieren mehr als 2600 Kinder und Jugendliche von der Kompetenz und dem Engagement des multiprofessionellen Teams aus Medizin, Psychologie, Pflege, Therapie und Pädagogik, dass sein Versorgungsangebot über die Jahre stetig erweitert hat. „Dem tragen wir nun auch mit der strukturellen Neuaufstellung als Klinik Rechnung.“, ergänzt Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikum Westbrandenburg in Potsdam.

Von MAZonline