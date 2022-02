Potsdam

50 Jahre jung, die Berliner Erfindung Döner ist aus der Imbisskultur nicht mehr wegzudenken. Auch im kulinarischen Potsdamer Stadtbild sind sie vielerorts unübersehbar. Die MAZ ist auf Döner-Streifzug gegangen – zehn Dönerbuden im zwanglosen Test.

Lesen Sie auch: Die Restaurantkritiken von MAZ-Restauranttesterin Manuela Blisse im Überblick

Ein Kult-Fastfood, das inzwischen so deutsch und beliebt ist wie die Currywust, feiert seinen 50. Geburtstag. Die beliebteste, zuweilen auch angezweifelte Geschichte zur Erfindung des Döner wird dem türkischstämmigen Berliner Kadir Nurman zugeschrieben. Als Gastarbeiter in den 1960er-Jahren nach Deutschland gekommen, bemerkte er nach seinem Umzug nach Berlin 1972 schnell, dass Essen aus der Hand in jener umtriebigen Stadt genau das Richtige sei. Seine Adaption einer Wurststulle: ein Fladenbrot mit Grillfleisch (Kebab, daher auch die Namenskombi Döner Kebab oder Döner Kebap) und Zwiebeln.

Mehr Dönerläden als Wurst-Imbissbuden in Potsdam

Dönerbuden gibt es inzwischen wie Sand am Meer, viel häufiger zu finden als die klassische Wurst-Imbissbude. Allerdings muss man selbst in der Region Berlin-Brandenburg differenzieren. Während sich in Berlin die Döner-Macher zumeist auf eben diesen Klassiker und dessen nahe Verwandte wie den Dürüm fokussieren, ist ein Döner-Imbiss in Potsdam eigentlich immer auch ein internationaler Fastfood-Versorger. Fast gleichwertig werden Burger, Currywurst, Pommes oder auch Pizza angeboten.

Passend zum Döner-Jubiläum hat sich die MAZ durch die hiesige Döner-Szene gegessen. Meist draußen im Stehen oder Laufen, ob der aktuellen Corona-Hygiene-Vorschriften haben viele Döner-Buden ihr Innen-Sitzplatz-Angebot eingeschränkt oder ganz dicht gemacht und (noch) keine Bestuhlung draußen.

Die MAZ hat zehn Dönerläden getestet

Beim Test von zehn von der Redaktion ausgewählten Adressen und einem Ranking von 1 bis 5 Punkten, gab es weitere Gemeinsamkeiten. Im Vergleich zu Berlin werden Eisbergsalat, Gurken und Tomaten viel feiner geschnitten und das Kalbsfleisch, die klassische Döner-Einlage, ist ein Stück weit dünner geschnitten. Das übrigens nicht nur mit der Schneidemaschine, sondern auch häufig mit dem langen Messer. Vier Saucen sind, auch qualitativ, der Standard, Knoblauch, Kräuter, Cocktail und scharfe Sauce. Und: Fast überall ist der Service ausnehmend sympathisch.

Lesen Sie auch: Wo gibt es den beliebtesten Döner in Potsdam? Sagen Sie es uns!

Seltener zu finden sind Döner mit Huhn, vegetarische oder vegane Varianten. Letztere, fanden sich beim MAZ-Test nur einmal und auch der Gemüse-Döner ist noch eine Seltenheit.

Der Moderne: Prime Kebap

Den Vollkorn-Döner gibt es bei Prime Kebab im Potsdamer Stern-Center. Quelle: Manuela Blisse

Wenn Prime Kebap im Stern-Center schon damit wirbt, dass es neuerdings Vollkornbrot gibt, dann her damit. Das ist leicht angeröstet, hat dadurch eine krosse Kruste, und ummantelt die klassische Füllung aus gut schmeckendem Fleisch und Salat (5,50 Euro). Die gewählte scharfe Sauce, zweite Wahl wäre die Currysauce gewesen, hat es in sich und sorgt dafür, dass das Fleisch sehr schön pikant umhüllt wird. Der Salat ist leider ein bisschen zu kalt. Gesamterlebnis: rund, trotz leichtem Knoblauch-Nachgeschmack dieses schon am Vormittag verzehrten Döners.

Wertung: 4,5 von 5 Punkten (Prime Kebap, Stern-Center 1, EG, 14480 Potsdam, Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr, Tel. 0331 60 05 90 00)

Der Klassische: Addy’s Bistro & Café

Döner gibt es bei Addy im Schlaatz schon seit mehr als 25 Jahren. Quelle: Manuela Blisse

Für Addy, den es schon seit mehr als 25 Jahren gibt, geht es in den Stadtteil Schlaatz, mitten hinein ins Wohngebiet, ins dortige Mini-Nahversorungszentrum. Die Bestellung von nur einer Sauce, Kräuter, kann der Service nicht hinnehmen (4,50 Euro). Ob es nicht noch eine zweite sein soll. Okay, dann noch Cocktail. Ein gewagter Mix, jedoch mengenmäßig gut mit der ausgewogenen Fleisch-Salat-Mischung verträglich. Oben drauf wird mit „Fleisch-Crumble“, so nennen wir mal die etwas trockene Beigabe, dekoriert. Weil für zwei bestellt, wird sogar noch eine Döner-Teilung angeboten. Gesamterlebnis: schön klassisch.

Wertung: 4,5 von 5 Punkten (Addy’s Bistro & Café, Erlenhof 36, 14478 Potsdam, täglich 11 bis 21 Uhr, Tel. 0176/ 65 49 16 46, auf Facebook)

Der Vegane: Sanssouci Imbiss

Beim Sanssouci Imbiss gibt es unter anderem veganen Dürüm. Quelle: Manuela Blisse

Das Thalia Kino vis-à-vis des Bahnhofs Babelsberg wird von zwei Döner-Imbissen flankiert, Karlis Imbiss und Sanssouci Imbiss. Bei ersterem sind die Fenster derzeit von innen mit Papier zugehängt – es wird renoviert. Vielleicht auch daher besonders reger Betrieb am Sanssouci Imbiss? Oder weil es zudem ein großes Pizza-Angebot gibt? Möglich, aber lassen wir bissfeste Tatsachen sprechen. Dürum, den dünn gerollten Döner-Verwandten, gibt es auch überall sonst. Hier aber auch mit verschiedenen veganen Inhalten. Die Finalisierung des Seitans dauert etwas länger. Dafür ist das Grundprodukt solide, ohne Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Kleine Streifen, äußerst pikant gewürzt, gesellen sich zu dem üblichen Salat und einer dennoch passenden Kräutersauce in die Brotrolle (5,50 Euro) – ein erfreuliches Bisserlebnis und handlich noch dazu.

Wertung: 4,5 von 5 Punkten (Sanssouci Imbiss, Rudolf-Breitscheider-Straße 47, 14482 Potsdam, täglich 11 bis 0 Uhr)

Richtig scharf: Pinar Döner

Wer bei Pinar Döner scharfe Sauce bestellt, bekommt auch scharfe Sauce. Quelle: Manuela Blisse

Derzeit nur Take-away, gut das die kleine, freistehende Imbiss-Bude an der Hauptverkehrsstraße des nördlichen Potsdamer Stadtteils Fahrland einen überdachten Vorplatz für den Sofort-Verzehr hat. Bestellt man scharfe Sauce, gibt es scharfe Sauce. Bei Pinar Döner jedoch nicht nur. Auf Nachfrage wird der Döner (5 Euro) mit Jalapeños zu einem Schärfe-Erlebnis der Extraklasse gepimpt. Am Verhältnis Fleisch zu Salat gibt es nichts auszusetzen – es ist ausgewogen, sogar mit einem kleinen Mehr an Kalb, das sich von Bissen zu Bissen mehr in die Sauce schmiegt. Ein „normal“ fürs Brot.

Wertung: 4 von 5 Punkten (Pinar Döner, Ketziner Straße 14, 14476 Potsdam, täglich 10 bis 22 Uhr)

Im Vollkornbrot: First Kebap

Der Döner aus dem „First Kebap“ – mit Vollkornbrot. Quelle: Julius Frick

Die Bäckerei Braune ist eine Institution, ein Familienbetrieb über Generationen, in dem noch handwerklich gebacken wird. Will man dessen Vollkornbrot in einem anderen kulinarischen Kontext erleben, sucht man ein paar Türen weiter First Kebap auf. Der Imbiss macht Döner in Vollkornbrottaschen. Auch hier gäbe es die Variante mit Huhn, die mit dem kurzen automatischen Schneidemesser vom Spieß geschnitten wird. Doch auf die Hand kommt ein klassischer, auf der Rechnung steht „normaler“ Döner (5,50 Euro), mehr Fleisch als Salat, dazu scharfe Sauce, ordentlich, auch im Biss.

Wertung: 4 von 5 Punkten (First Kebap, Friedrich-Ebert-Straße 99, 14467 Potsdam, Montag bis Donnerstag 10 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 10 bis 22/23 Uhr)

Lesen Sie auch Restaurant in Potsdam: Sushi und Vietnamesisch im Old Town Hanoi

Der Gemüsige: Havel Bistro

Beim Havel Bistro hat die MAZ den Gemüse-Chicken-Döner getestet. Quelle: Manuela Blisse

Auch wenn Ostern erst in zwei Monaten ist, beim Havel Bistro findet man ihn, den Gemüse-Döner. Das Imbiss-Häuschen in Wassernähe, der nach eigenen Angaben rund um die Uhr geöffnet hat, bietet die Brottasche auch mit Huhn an. Deshalb wird. ein Gemüse-Chicken-Döner (6,50 Euro) bestellt. Das Huhn ist gut, nicht zu klein geschnitten und noch recht saftig sowie gut portioniert. Warm vom Spieß, erkaltet es jedoch schnell, da die an eingelegtes, vornehmliches Paprika-Gemüse der italienischen Antipasti erinnernde vegetarische Komponente kalt ist. Zudem übertrumpft die Salat- die Gemüsemenge. Als „Hühner-Döner“ ordentlich.

Wertung: 4 von 5 Punkten (Havel Bistro, Kastanienallee 22f, 14471 Potsdam, rund um die Uhr geöffnet)

Der Vegetarische: Potsdamer Grillstube

In der Potsdamer Grillstube gibt es auch vegetarische Döner, etwa mit Halloumi. Quelle: Manuela Blisse

Ein großer Laden, wo man auch derzeit innen sitzen kann, etwa am Hochtisch am Fenster, um den Verkehr auf der Zeppelinstraße zu beobachten, mit großem Angebot. Es gibt auch vegetarische Döner, etwa mit Falafel. Doch es soll Halloumi (4,50 Euro) sein, der leicht quietschende, halbfeste griechische Käse aus Kuh-, Schafs- oder Ziegenmilch. Auch Grillkäse genannt, wird er jedoch meistens in viel Öl gebraten und ist so ordentlich fettig. So auch hier und deshalb darf man fast erfreut sein, dass die Käseportion klein ausfällt. Das ergibt letztendlich Salat in Kräutersauce in einer guten Brottasche.

Wertung: 3,5 von 5 Punkten (Potsdamer Grillstube, Zeppelinstraße 22, 14471 Potsdam, täglich 9 bis 3 Uhr, Tel. 0157/ 53 65 19 85, Internetseite)

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Huhn und Curry: B-West Bistro

Im B-West Bistro gibt es unter anderem Döner mit Huhn und Curry-Sauce. Quelle: Manuela Blisse

Direkt am Eingang des S-Bahnhofs Charlottenhof hat das B-West seine beiden Türen geöffnet. Links der Take-away-Tresen, rechts der bestuhlte Bistro-Bereich. Es gibt auch Hühner-Döner und genau der wird bestellt. Mit Curry-Sauce, sozusagen Döner indischer Art (5 Euro). Ohne der indischen Küche Fitzel-Huhn zu unterstellen, je dünner geschnitten, desto trockener ist das Fleisch. Beurteilen wir es als weder trocken noch saftig, im Zusammenspiel mit dem feinen Salat angepasst. Dazu das Brot, normal, ganz okay für den schnellen Happen vor der Weiterfahrt.

Wertung 3,4 von 5 Punkten (B-West Bistro, Zeppelinstraße 146, 14471 Potsdam, Montag bis Freitag 9.30 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 1 Uhr)

Mit Falafel: Burger & Kebap

Bei Burger & Kebab gibt es vegetarischen Döner mit Falafel. Quelle: Julius Frick

Vor dem Burger & Kebap stehen zwei kleine Bierbänke, sitzen mit 2G erlaubt. Aus der arabischen Küche kennt man Falafel, also Kichererbsen-Bratlinge, als Fingerfood serviert mit Joghurtsauce in Fladenbrot. Ein türkischer Döner vermischt die Landesküchen, packt die Falafel-Bällchen mit Salat und den üblichen Saucen ins Brot und nennt das einen vegetarischen Döner. Problem, so auch bei Burger & Kebap, die Falafel werden in Dönerbuden nicht frisch hergestellt. Drei Stück gibt es, der Vorgeschichte entsprechend, etwas trockener, was von der scharfen Sauce ein Stück weit kompensiert wird, und etwas Salat. Erfreulich hingegen ist die Garnitur mit frischer, gehackter Petersilie.

Wertung: 3,5 von 5 Punkten (Burger & Kebap, Friedrich-Ebert-Straße 18, 14467 Potsdam, täglich 11 bis 3 Uhr)

Vegetarisch Schafskäse: Bistro Femo

Bistro Femo - Döner Schafskäse Quelle: Manuela Blisse

Auf dem Weg zur Biosphäre Potsdam könnte man einen kulinarische Stopp im Bistro Femo einlegen. Ein ruhiges Wohnviertel, ein größeres Imbissrestaurant, gerne frequentiert nach Schulschluss. Noch ein vegetarisches Döner-Erlebnis, weil auch hier die Falafal-Bällchen bereits fertig daliegen, wird die Variante mit Schafskäse gewählt. Man könnte eine lange Diskussion über die Qualitäten dieses Käses beginnen. Doch bleiben wir realistisch in der Imbiss-Welt. Die Scheiben sind völlig okay und mit Joghurtsauce eine sehr freie Interpretation eines griechischen Bauernsalates im Standard-Brot (4 Euro). Als schlichtes Fingerfood – das sich auch mit Huhn kombinieren ließe – sehr passabel.

Wertung: 3,5 von 5 Punkten (Bistro Femo, Georg-Hermann-Allee 11, 14469 Potsdam, täglich 9 bis 22 Uhr, Tel. 0331/64 73 45 60, Internetseite)

Von Manuela Blisse