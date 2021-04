Potsdam

Die Bewohner in Potsdams Pflegeeinrichtungen dürfen wieder mehr Besuch empfangen – vorausgesetzt die Einrichtung erfüllt bestimmte Bedingungen. So müssen mindestens 75 Prozent der Bewohner seit mindesten zwei Wochen die zweite Corona-Impfung erhalten haben, das gleiche gilt für die Beschäftigten, außerdem darf kein Corona-Ausbruch vorliegen. Das legt die neuste Eindämmungsverordnung Brandenburgs fest.

In Potsdam galten in den letzten Monaten strengere Regeln für Pflegeeinrichtungen als im Rest des Landes. Doch die Sonderreglung ist am Mittwoch mit der Allgemeinverfügung ausgelaufen. Damit gelten künftig auch für Potsdam die Lockerungen des Landes, sagt Jan Brunzlow, Pressesprecher der Stadt. Potsdam werde keine eigene Leitlinie mehr rausgeben.

Erleichterungen in den Pflegeheimen über die Lockerungen

In der Residenz Heilig-Geist-Park sei man froh über die Lockerungen des Landes, sagt Hendrik Bössenrodt, Geschäftsführer der Seniorenresidenz. Die Einrichtung befürworte sehr, dass es für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen wieder zur Rückgabe ihrer Rechte komme. Allerdings warte man noch auf die Handlungsempfehlungen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV), in der die neuen Formulierungen der Eindämmungsverordnung genauer erläutert werden.

Erst danach könne man entscheiden, wie der künftige Weg in der Seniorenresidenz konkret aussehe. Die Bedingungen für die Lockerung bei Besuchen erfülle die Seniorenresidenz, so Bössenrodt. Die Impfquote in der Einrichtung liege bei 95 Prozent. Sowohl die Bewohner in der Pflege und im betreuten Wohnen als auch die Mitarbeiter hätten die zweite Corona-Schutzimpfung bereits Anfang Februar erhalten. Außerdem gäbe es keinen Corona-Fall mehr seit acht Wochen. Man teste die Mitarbeitenden drei Mal und die Bewohner einmal wöchentlich.

Keine Beschränkungen mehr für Besucher

Für die Anzahl an Besuchern würden nun keine Beschränkungen mehr gelten. Zuvor hatten die Bewohner nur zwei Besucher pro Tag empfangen dürfen. Dennoch „gebietet die momentane Situation nicht, große Bewohnerfeiern mit 30 Besuchern zu realisieren“, sagt Bössenrodt. Besuche seien außerdem an negative Corona-Schnelltest gebunden. Diese könnten die Besucher kostenlos in der Einrichtung machen. Alternativ reiche auch der Nachweis eines aktuellen negativen Schnelltestergebnisses.

Auch in den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt in Potsdam seien rund 95 Prozent der Bewohner geimpft, sagt Angelika Schweers, Vorstandsvorsitzende der AWO. Bei den Mitarbeitern liege der Impfstand bei rund 80 Prozent. Aktuell dürften die Bewohner maximal zwei Besucher pro Tag empfangen. Der Besuch müsse sich außerdem am Eingang von geschultem Personal testen lassen. Die Mitarbeiter selbst ließen sich momentan drei Mal wöchentlich testen, dies werde nach der neuen Eindämmungsverordnung nun auf zwei Mal pro Woche verkürzt.

Neue Regeln für das FFP-2-Maskenpflicht

Aktuell habe man zum Glück keine Corona-Ausbrüche, sagt Schweers. Die neue Eindämmungsverordnung des Landes regelt auch, dass die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske während des Aufenthalts des Besuchers im Zimmer des Bewohners entfällt. Man empfehle dennoch sie weiterhin zu tragen, so Schweers. Auf den Fluren und den Gemeinschaftsbereichen sei sie verpflichtend.

Benjamin Stengl, Zuständiger für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Alexianer in Potsdam weiß, wie wichtig die Besuchsmöglichkeit für die Bewohner der Einrichtungen ist. Jedoch sei den Mitarbeitenden, auf denen die tägliche Fürsorgepflicht laste, das Ziel der Maßnahmen nur schwer zu vermitteln, „wenn sich einerseits privat nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen dürfen, während in den Seniorenheimen, innerhalb einer Hochrisikogruppe, ein, wenn auch an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt, unbegrenzter Zutritt gestattet ist“.

Impfquote von 75 Prozent in Einrichtungen der Alexianer noch nicht erreicht

Aktuell sind in den drei Pflegeeinrichtungen der Alexianer allerdings ohnehin keine Lockerungen möglich. Zwar seien alle Mitarbeitenden geimpft und aktuell gäbe es keinen Corona-Fall, doch noch hätten keine 75 Prozent der Bewohner den Impfschutz erhalten, sagt Stengl. Die Einrichtungen der Alexianer seien abhängig von der Impfstrategie des Landes und wünschten sich ein zügiges Vorankommen. Man werde das Ziel im St. Franziskus Seniorenpflegeheim und im Seniorenzentrum St. Elisabeth frühestens am 1. Mai erreichen, im Bürgerstift am Heiligen See erst Anfang Juni 2021. Die Besuchergrenze gilt dort also weiterhin.

Von Julia Meier