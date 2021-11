Innenstadt

Der Betreiber der Josephinen-Wohnanlage sieht keine Chance für einen Rückkauf des Hochhauses durch die Stadt. Das geht aus einem Schreiben hervor, das am Freitag an die Mieter der Senioreneinrichtung in der Potsdamer Burgstraße gegangen war. „Hierzu gibt es weder einen rechtlichen noch einen vertraglichen Anknüpfungspunkt“, schreibt Manfred Dreier-Gehle, Geschäftsführer der SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mBH, in dem Brief. Er nennt die Prüfung auf Rückkauf durch die Stadt eine „bewusste Irreführung“ und kritisiert, dass er davon aus der Presse erfahren habe.

Kritik am Seniorenbeiratschef

Potsdams Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD) sagte gegenüber der „Bild am Sonntag“, dass Gesprächsangebote nicht wahrgenommen sein sollen. Schon zuvor erklärte die Stadt bereits mehrfach, sich um einen Termin mit dem Vermieter zu bemühen und keine Reaktion des Betreibers erhalten zu haben. Manfred Dreier-Gehle äußert in dem Schreiben aber auch Kritik am Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Peter Mundt, und erklärte, dieser habe gegenüber dem Radio Potsdam „bewusste Falschaussagen“ getroffen. Während der Sender deshalb einer Unterlassungserklärung zugestimmt habe, zeige sich Peter Mundt uneinsichtig und müsse sich nun mit rechtlichen Folgen auseinandersetzen. Peter Mundt wollte diesen Sachverhalt auf Nachfrage der MAZ am Sonntag nicht kommentieren und verwies darauf, dass der Fall inzwischen einem Rechtsanwalt vorliegt.

Wie berichtet, müssen alle 111 Senioren aus der Josephinen-Wohnanlage an der Alten Fahrt ausziehen, weil der Betreiber ihnen Ende Oktober überraschend zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt hatte. Einige der zumeist hochbetagten und pflegebedürftigen Bewohner haben kurze Kündigungsfristen, weil sie noch nicht so lange dort leben, und müssen daher schon bis Ende Januar eine neue Bleibe gefunden haben. Der Mieterverein rät den Senioren, den Kündigungen zu widersprechen und bietet Beratungen vor dem Haus an – so auch am vergangenen Samstag. Alle Termine waren bereits im Voraus ausgebucht.

Betreiber will Senioren helfen

Die Stadt hatte indes angekündigt, als eine von mehreren Optionen den Rückkauf der Anlage zu prüfen. „Höchste Priorität hat der Verbleib der jetzigen Mieterinnen und Mietern in der Anlage“, hatte Brigitte Meier in diesem Zusammenhang gesagt. Nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1998 hatte Potsdam das Gebäude verkauft, vor allem wegen der hohen Sanierungskosten. Die Kündigung sämtlicher Senioren begründete die Betreiberfirma, eine Tochter der MK-Kliniken AG mit Sitz im Hamburg, unter anderem damit, dass sie die Dienstleistungen den Standards entsprechend nicht mehr wirtschaftlich anbieten könnte. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, schreibt Manfred Dreier-Gehle.

In seinem Brief betont er weiter, dass er eine gemeinsame Lösung mit den Senioren anstrebt. Am 5. November hätten alle Mieter einen Fragebogen erhalten. Mit dem will der Betreiber Angaben über Bedürfnisse, Anforderungen und finanzielle Spielräume sammeln, um individuelle Angebote für eine alternative Unterbringung einzuholen. Bisher habe es nur wenige Rückläufer gegeben. Unterstützend seien drei neue Mitarbeiter seit Anfang November vor Ort, um rund um das Thema der künftigen Bleibe zu unterstützen.

Seniorenbeirat sieht Druck hinter dem Angebot

Noch bis zum 26. November können die Mieter diesen Fragebogen ausfüllen und zurückschicken. Sollten sie das nicht tun, gehe der Vermieter davon aus, dass seine Unterstützung nicht gebraucht werde. „Die Mieter brauchen in diesen Tagen vor allem eines: den größtmöglichen Beistand bei der Wohnungssuche“, heißt es in dem Brief. Nachdem sich mehrere Bewohner ihre Sorgen um die Zukunft bei verschiedensten Medien öffentlich gemacht haben, bittet Manfred Dreier-Gehle seine Mieter darum, „sich nicht instrumentalisieren“ zu lassen – sei es für mediale Kampagnen oder politische Werbung.

Der Seniorenbeirat bestätigte auf MAZ-Nachfrage, dass der Betreiber diese Hilfsangebote vor Ort für die Senioren eingerichtet hat. Das Gremium sieht diese Angebote allerdings kritisch und nicht als Beratungen, sondern um den Mietern indirekt Druck zu machen. Für viele drängt die Zeit. Ein paar Senioren seien schon ausgezogen, andere würden in Panik verfallen, weil sie noch nichts gefunden haben. Das soll nach Ansicht des Seniorenbeirates möglichst nicht passieren. Er rät den Bewohnern weiterhin dazu, gegen die Kündigungen vorzugehen, denn deren Art sei angreifbar.

Von Luise Fröhlich