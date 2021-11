Innenstadt

Die Stadt hat zwar rechtlich keine Handhabe, gegen die Kündigung von rund 100 Mietern der Josephinen-Wohnanlage an der Freundschaftsinsel vorzugehen, bietet den Senioren aber mehrere Beratungstermine an. Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD) sagte am Mittwochabend im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung, ein Bus werde an mehreren Tagen eine Beratung der Verbraucherzentrale anbieten. Auch der Pflegestützpunkt der Stadt stehe für Fragen bereit. Man habe eine „sehr gute Rechtsposition“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meier zufolge dürfen die Mieter nur nach Mietrecht behandelt werden. Es sei kein Argument, die gewohnten Pflegeleistungen nicht mehr anbieten zu können, erläuterte sie. Die Mieter hätten gesonderte Pflegeverträge und könnten sich auch andere Anbieter suchen.

Die Dezernentin berichtete, man habe dem Betreiber der Einrichtung auf verschiedenen Wegen mehrere Termine für Gespräche mit der Stadt angeboten, doch gebe es darauf bislang keine Reaktion.

Von Rainer Schüler