Potsdam

Kein Speisesaal, keine Terrasse, keine Informationen darüber, wann es wieder besser werden könnte: In der Josephinen-Wohnanlage am Ende der Burgstraße hängt seit vielen Monaten der Haussegen schief. Darüber hat der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt den Sozialausschuss unterrichtet und Unterstützung für die Bewohner erbeten. Von den Abgeordneten erhielt der Beirat moralischen Beistand, von der Verwaltung eine Abfuhr. Weil es sich bei der Wohnanlage um Betreutes Wohnen und damit um privatrechtliches Terrain handle, sei die Stadt weder zuständig noch befugt, dort einzugreifen.

Vorsitzender des Seniorenbeirats Potsdam: „Ich finde es beschämend“

Bereits im April hatte der Seniorenbeirat mit dem Hausmanager der Wohnanlage gesprochen: Dieser habe zugesagt, die Mieter über den Fortgang der Umbauarbeiten, für die der Speisesaal gesperrt und die Sonnenterrasse abgerissen wurden, zu informieren – das ist laut Bewohnern und Beirat aber bis heute nicht erfolgt. Man wisse sehr wohl, dass die Stadtverwaltung rechtlich keinen Zugriff auf die Wohnanlage habe, sagte der Vorsitzende des Seniorenbeirats im Ausschuss: Er fordere dennoch, dass sich die Stadt hinter die verzweifelten Bewohner stelle. „Ich finde es beschämend, dass es die Verwaltung ablehnt, auch nur ein Zeichen zu setzen“, so Peter Mundt, „ich meine, dass ein Anruf aus dem Rathaus Bewegung in die Sache bringen würde.“

Einige Bewohner haben zugestimmt, mit der MAZ zu reden. Weil sie aber Angst vor Repressalien haben, wollen sie ihre Namen nicht veröffentlicht wissen. Enttäuschung und Frust sind ihnen ins Gesicht geschrieben. „Wir wollen hier bleiben“, sagen sie, „wir wollen aber auch, dass es vorangeht, dass etwas für uns alte Leute getan wird, dass wir anständig informiert werden.“

Umbau für Tagespflegeplätze

Laut den Mietern soll die Wohnanlage erweitert werden. Demnach sind etwa 20 Tagespflegeplätze in dem unter dem Speisesaal gelegenen Geschoss geplant. Über die Umbauten habe die Hausleitung auf einer Versammlung am 1. November 2019 informiert. Man habe danach rasch mit den Arbeiten begonnen, den Saal gesperrt, Einbauten und Fußböden entfernt und die Terrasse abgerissen. Ein halbes Jahr sei ihnen als Bauzeit genannt worden. Doch lange schon tut sich nichts mehr. Woher der Stillstand rührt und wann es weitergeht? „Wir haben keine Erklärung erhalten“, sagen die Bewohner.

Seit beinahe zwei Jahren können die Senioren den Speisesaal nicht mehr nutzen. Quelle: privat

Der Speisesaal – gemütlich mit Holzmöbeln eingerichtet, adrett dekoriert – sei ihr Treffpunkt gewesen. Hier habe man nicht nur gemeinsam zu Mittag gegessen, man habe an den geräumigen Tischen auch oft Karten gespielt, Geburtstage gefeiert, nachmittags Kaffee getrunken und geplaudert. Der Saal habe zudem viele Freizeitangebote beherbergt – er wird auf der Internetseite der Wohnanlage bis jetzt als Herzstück des Hauses präsentiert.

Wohnanlage preist Speisesaal noch immer auf Internetseite an

Laut dieser Seite ist die Wohnanlage „vor allem ein Ort der Begegnung“. Der Saal – „die liebevoll ein­gerichtete Begegnungsstätte“ – biete ein einladendes Ambiente für Veranstaltungen: „Die Räumlichkeiten laden jeden Mieter zur Teilnahme am kulturellen Leben ein.“ Natürlich seien auch die Familien willkommen: „Für Familienfeiern können Sie unsere Räume kostengünstig inklusive Tischgedeck und Küchenbereich nutzen.“ Und natürlich sei im Saal „die gemeinsame Einnahme des täglichen Mittagessens in gemütlicher Runde“ möglich, so finde man schnell Anschluss.

Auch die Sonnenterrasse an der Alten Fahrt wurde abgerissen - eine Sitzecke hinter dem Hochhaus soll als Alternative dienen. Quelle: Nadine Fabian

Seit der Saal gesperrt ist, stehen die Zeichen dem Vernehmen nach auf Vereinsamung. „Das Mittagessen bekommen wir nun an der Wohnungstür, um dann zurückgezogen – jeder für sich wie im Gefängnis in der eigenen Zelle – zu essen“, berichten die Senioren – 95 Cent pro Essen würden fürs Bringen aufgeschlagen. Wer möchte, kann zum Mittag zwar inzwischen wieder nach unten fahren, wo zwei Ein-Zimmer-Apartments und der Hausflur als Ausweich dienen. „Im Flur gibt es aber keine Heizung, es zieht“, sagen die Bewohner. Der Flur sei trotz aller Bemühungen unwirtlich, die ganze Situation unwürdig – dabei heißt es in den Mietverträgen, der Vermieter stelle „gepflegte Räumlichkeiten in einem angenehmen Ambiente zur Esseneinnahme“ zur Verfügung.

Senioren wollen wissen, wann der Umbau weitergeführt wird

In den Mietverträgen ist auch festgehalten, dass der Vermieter eine Modernisierungsmaßnahme spätestens drei Monate vor Beginn „in Textform“ anzukündigen hat. Diese schriftliche Mitteilung müsse Angaben über Art und Umfang der Maßnahme sowie über Beginn und Dauer enthalten. So ein Schreiben haben sie aber nie bekommen, sagen die Bewohner. Seit der Versammlung Ende 2019 würden sie nicht einmal auf Nachfrage hin Informationen erhalten, wann der Bau weitergeführt oder beendet wird.

„Ein Schlüsselbegriff für die Einrichtungen des Betreuten Wohnens ist die Kommunikation“, heißt es auf der Seite der Josephinen-Wohnanlage. Kommunikation nehme einen großen Stellenwert ein „sowohl zwischen Mietern und Seniorenbetreuern als auch unter den Nachbarn.“ – Der Hausmanager teilte der MAZ mit, dass er sich nicht äußern wolle.

Von Nadine Fabian