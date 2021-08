Betriebserlaubnis läuft ab: Potsdamer Fähre F1 wird gewartet

Potsdam

Ab dem 13. September wird die Fähre F1 (Kiewitt – Hermannswerder) laut Angaben der Potsdamer Stadtwerke bis voraussichtlich zum Jahresende 2021 außer Betrieb gestellt. Grund seien planmäßige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und die gesetzlich vorgeschriebene Schiffsuntersuchung.

Neben der Seilanlage sei vor allem der Schiffsboden wartungsintensiv. „Dazu ist es erforderlich, dass das Schiff aus dem Wasser genommen und in einer beheizten Werft umfassend untersucht, gewartet und instandgesetzt wird“, heißt es in einer Mitteilung der Potsdamer Stadtwerke. Mit den Arbeiten an dem Schiff wurde die Oranienburger Werft Malz beauftragt.

Umweg über den Hauptbahnhof

Gemäß Binnenschiffsuntersuchungsordnung ist eine Schiffsuntersuchung in regelmäßigen Abständen durch unabhängige Gutachter durchzuführen. Für die F1 betrage die Frist laut der Stadtwerke fünf Jahre. Das aktuelle Fährzeugnis laufe zum 16. Januar 2022 aus. „Im Rahmen der Untersuchung wird beispielsweise die Dicke der Bodenplatten gemessen, ein wichtiges Maß für den Zustand des Schiffes“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Zudem soll die Seilanlage gutachterlich überprüft werden. Nach erfolgreicher Schiffsuntersuchung soll von der zuständigen Kommission ein neues, wieder fünf Jahre gültiges Fährzeugnis ausgestellt werden.

Für Fahrgäste bedeutet das, dass sie ab dem 13. September den Weg über den Hauptbahnhof nutzen müssen. Von Potsdam West aus mit den Tram-Linien 91, 98 oder mit den Buslinien 605, 606 oder 631. Vom Potsdamer Hauptbahnhof verkehrt die Linie 694 bis Hermannswerder. „Aufgrund der größeren Nachfrage werden von Montag bis Freitag im Schülerverkehr früh und Mittag zusätzliche Fahrten zwischen Hauptbahnhof und der Haltestelle Hoffbauer-Stiftung angeboten“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Die genauen Fahrzeiten würden am 6. September veröffentlicht werden.

