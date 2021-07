Potsdam/ Nauen

Im buchstäblich letzten Moment ist eine fiese Betrugsmasche doch noch gescheitert. Ein älteres Ehepaar aus Nauen hatte am Mittwoch den Anruf eines vorgeblichen Polizisten erhalten. Der Mann berichtete, dass die Tochter des Paares in einen Unfall bei Brieselang verwickelt wäre, bei dem ein Mensch um Leben gekommen sei. Zudem, so der Anrufer, sei die Tochter bei dem Unfall verletzt worden und läge in einem Potsdamer Krankenhaus. Um der Tochter die Haft zu ersparen und die Kosten für die Beerdigung zu decken, wäre die Zahlung von mehreren Zehntausend Euro nötig.

Rechtzeitig skeptisch geworden

Offenbar geschockt durch die schlimme Geschichte machte sich der 78-jährige Mann mit mehreren Tausend Euro auf den Weg nach Potsdam. Als Ort der Übergabe war eine Stelle an der Schopenhauer Straße vereinbart worden. Vor Ort angekommen, wartete eine Frau auf den Mann. In diesem Moment wurde der Mann skeptisch. Er behielt das Geld, machte kehrt und fuhr nach Hause.

Aufgegeben hatten die Betrüger an dieser Stelle jedoch noch nicht. Sie riefen kurzerhand bei der Ehefrau des 78-Jährigen an. Die 77-Jährige nahm den Hörer ab und bekam die gleiche Geschichte abermals aufgetischt. Das verfing jedoch nicht mehr. Die Frau legte auf – richtig so, denn kurze Zeit später hatte sie die Gewissheit, dass es der Tochter gut geht. Das Ehepaar informierte umgehend die Polizei. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Betrugs aufgenommen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die am Nachmittag des 30. Juni 2021 in der Schopenhauer Straße Beobachtungen gemacht haben, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau geben könnten. Die Frau wird so beschrieben:

• Alter: Mitte 20 • ca. 160 cm groß

• schlanke Figur

• dunkle schulterlange Haare

• beiger Anorak

• schwarze Hose

• Regenschirm

• Telefon in der Hand

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322 275-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Ratschläge der Polizei: So schützen sie sich gegen Betrüger Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder bei der örtlichen Polizei überprüfen können!

Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers!

Bevor Sie jemandem ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle!

Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind!

Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei! Sie erreichen sie unter der Nummer 110

