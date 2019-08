Potsdam

Seit dem 1. August hat die Potsdamer Kripo eine Sonderermittlungsgruppe aufgestellt, die sich mit den Taten falscher Polizisten befasst. Denn es gab in diesem Jahr bereits sechs erfolgreiche Beutezüge in Potsdam und Umgebung. Die Verbrechen ruinieren die zumeist hochbetagten Opfer – und werfen ein schlechtes Bild auf die echten Ordnungshüter, die bislang immer zu spät kommen.

Der jüngste Fall war besonders dreist. In Potsdam-West erbeutete eine Täter-Gruppe am 21. Juli am späten Abend 16.000 Euro von einem Rentner, dem sie nicht nur eine glaubhafte Story präsentierten, sondern sogar einen falschen Streifenwagen. Sie selbst blieben dabei stets unsichtbar. Wie das genau ablief, schilderte der Rentner nun der MAZ.

Erst hatten es die Betrüger bei einem hochbetagten Nachbarn versucht, der gleich wieder auflegte. Dann riefen sie gegen 21 Uhr Hans-Herrmann Wohlgemuth (86, Name geändert) an, den sie im Telefonbuch gefunden und wegen seines traditionellen Vornamens wohl als Rentner eingestuft hatten. Nur er und sein Nachbar standen im Telefonbuch.

Erst Festnetz, dann Handy

Zunächst klingelte das Festnetz-Telefon: „Hier ist die Polizei, Lehmann.“ Einen Dienstgrad nannte der Betrüger nicht, sprach aber akzentfrei deutsch. Das beruhigte den Rentner, der schon öfter Anrufe von Leuten hatte, die gebrochen deutsch sprachen. Eine gab sich als Cousine aus; doch als er wissen wollte, wie die Cousine heißt, legte sie auf.

Nun tischte man ihm aber in hektischer, drängender Manier eine „Räuberpistole“ auf, die glaubhaft klang. Man habe gerade in der Innenstadt zwei Täter verfolgen und festnehmen können, deren Komplizen bei Wohlgemuth demnächst einbrechen wollten. Es gäbe bei ihm eine ganze Menge Geld zu holen, hätten die Verhafteten gesagt – wie viel er denn im Hause habe?

So fallen Sie nicht auf Betrüger herein – Tipps der Polizei Der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Potsdam, Hauptkommissar Alexander Gehl, gibt Tipps, wie man Enkeltrickser und falsche Polizisten entlarvt. Immer nach dem Namen und dem Dienstgrad fragen. Das kann bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 nachgefragt werden. Man weiß dort immer, ob es überhaupt Polizisten diesen Namens gibt und wo sie sind. Bei unbekannten oder unterdrückten Rufnummern am besten gar nicht rangehen ! Hat man abgenommen, keine persönlichen Angaben machen oder Auskünfte über Besitz geben! Eine Telefonnummer zum Rückrufen verlangen, auflegen und diese Nummer versuchen. Im Rufnummernspeicher des eigenen Telefons die Namen zu den Nummern eintragen. Dann weiß man, wer anruft. Vornamen aus den Telefonbüchern streichen lassen, denn nach „alten“ Namen suchen die Täter gezielt. Im Telefonbuchmuss niemand mehr stehen, also Eintrag streichen! Wenn sich angebliche Verwandte melden, nach Namen und Anschrift fragen und das überprüfen, am besten durch Anruf beim Betreffenden. An der Haustür müssen Polizisten auf Verlangen ihren Ausweis zeigen, wenn vorhanden, auch eine Dienstmarke. Man kann dem Polizisten auch die Tür vor der Nase zumachen, um die Angaben zu überprüfen. Man muss einen Polizisten ohne Durchsuchungsbeschluss nicht in die Wohnung lassen. Es gibt keine grünen Streifenwagen. Streifenwagen werden von uniformierten Beamten gefahren, nicht von Zivilpolizisten. Polizisten holen niemals Geld oder Wertgegenstände zu Hause ab.

Hier hätte Wohlgemuth stutzig werden können, doch er gab Auskunft: 15.000 Euro, versteckt im Keller in einer Geldkassette, weitere 1000 in der Wohnung. Das sei eine Menge, hörte er am anderen Ende, besser wäre wohl, die Polizei nehme das an sich, bis auch die Komplizen geschnappt seien. Man werde ihn beschützen und gleich noch auf dem Handy anrufen, er möge sich schon mal anziehen, damit er die Wohnung verlassen kann, bevor die Täter kommen. Die seien bewaffnet und gefährlich.

Kaum war der 86-Jährige am mobilen Telefon, hielten ihn die Anrufer mit der angeblichen Verfolgung der Komplizen hin, berichteten, wo sie gerade seien: am Luisenplatz, dann bei Rewe hinter der Kastanienallee – sie kamen immer näher.

Ein falscher Streifenwagen fährt vor

Man schlug dem Rentner vor, schnellstens die Kassette aus dem Keller und das Bargeld aus der Wohnung in eine undurchsichtige Plastiktüte zu packen und aus dem Fenster zu reichen, draußen stehe schon ein Streifenwagen.

Wohlgemuth schaute aus dem Fenster und an dem Fassadenbaugerüst vorbei nach links zur Kreuzung, wo ein grünes Auto stand – „ Polizei“ stand darauf.

Rentner hätte Betrugsmasche ahnen können

Wieder hätte er eine Betrugsmasche ahnen können, weil die Polizei in Brandenburg schon lange keine grünen Autos mehr fährt. Doch wo „ Polizei“ drauf steht, ist für den in der DDR sozialisierten Rentner auch Polizei drin. Ein Mann mit kurzen Hosen sei vom Auto in Richtung Hauseingang gelaufen. Warum die Polizei denn keine Uniform trage, habe er den Anrufer am Handy gefragt – und erfuhr: Das sei ein Einsatz in Zivil, um die Täter nicht zu warnen. Dass der Streifenwagen nicht zur Geschichte passte, fiel ihm in dem Moment nicht auf.

Ein Arm streckte sich unter der Lauffläche des Baugerüsts nach oben zum Fenster, der Rentner reichte die Tüte mit den 16.000 Euro und der Geldkarte seiner Frau nach unten; Blickkontakt habe es keinen gegeben. Wie lange es denn dauern werde, wollte Wohlgemuth noch wissen. Eine halbe Stunde etwa, sagte der Mann am Handy.

Falsche Polizisten zocken mit guter Story Rentner ab und erbeuten 16000 Euro. Quelle: Rainer Schüler

„Herr Wohlgemuth , ihr Geld ist weg!“

Eine halbe Stunde später kam ihm die Sache dann doch komisch vor. Weil die Nummer des Anrufers nicht im Display seiner Telefone stand, rief er die 110 und schilderte den Fall. Das Erste, was er erfuhr, sei die lapidare Auskunft gewesen: „Herr Wohlgemuth, ihr Geld ist weg!“

Dem Rentner fuhr der Schreck in Mark und Bein; er rief den Sohn an, der die 15.000 einmal erben sollte. Der kannte die Summe nicht, wusste nur, wo Vater die Geldkassette im alten Luftschutz-Keller versteckt hatte und welche Schlüssel in welche Türen passen. Als er die Summe hörte, die der Vater weggeben hatte, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen: „Warum hast Du mich nicht angerufen?“ – „Ja, wann denn?“, gab der Vater zurück: „Ich war doch dauernd nur am Telefon.“ Das war der Trick.

„Das Geld haben wir nach der Wende gespart“

Noch in derselben Nacht ließ man die Bankkarte der Frau sperren, vom Konto hatten die Verbrecher noch kein Geld abgeräumt.

„Ich war mal Trockenbauer“, erzählt Hans-Herrmann Wohlgemuth aus seinem Berufsleben: „Das Geld haben wir nach der Wende gespart. Meine Frau ist jetzt im Heim. Ich besuche sie, so oft ich kann.“ Weil er selber Knochenschwund hat und auch noch Krebs, fällt ihm das schwer. „Ich bin immer gut durchgekommen im Leben“, sagt er: „Außer ein paar Einbrüchen in meinen Garten vor Jahren ist nie etwas passiert. Und nun das! Wie konnte ich darauf nur reinfallen! Das ist jetzt so ein Punkt, da hat man echt das Leben satt!“

Von Rainer Schüler