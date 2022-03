Potsdam

In Potsdam haben Betrüger mit einer neuen Masche Geld erbeutet. Ein Unbekannter gaukelte einem in der Innenstadt lebenden Mann über den Messengerdienst WhatsApp vor, sein Sohn zu sein, dessen Handy defekt sei.

Zwei Überweisungen – und weg waren mehr als 2000 Euro

Der Anrufer erklärte, er müsse nun mit dem Handy eines Freundes schreiben und in kürzester Zeit dringende Überweisungen tätigen. Da er aber wegen des defekten Handys seine BankingApp nicht nutzen könne, bitte er seine „Eltern“, diese Überweisungen durchzuführen.

Die Betrogenen veranlassten zwei Zahlungen auf das angegebene Konto. Als sie den Betrug bemerkten, waren mehr als 2000 Euro verloren.

Auch im Landkreis Barnim gaben sich Kriminelle laut Polizeiangaben bei einer Familie per Messenger als deren Tochter aus und erbeuteten auf diese Weise Geld. „Falls bei Ihnen eine WhatsApp-Nachricht eintrifft mit der Aufforderung, eine neue Handynummer einzuspeichern, weil Sohn oder Tochter ein neues Handy erworben hat, ist Vorsicht geboten!“, schrieb die Polizei. In solch einem Fall solle man zum Beispiel durch einen Anruf zunächst die Identität überprüfen.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Masche neu, aber nicht unbekannt. Unter www.polizei-beratung.de gibt es Hinweise, wie man sich gegen die WhatsApp-Betrugsmasche schützen kann.

Betrugsmasche „Schockanruf“

Etwas länger versuchen Betrüger schon mittels so genannten „Schockanrufen“ Geld von arglosen Menschen zu ergaunern. Bei diesen Anrufen geben sich die Täter oft Angehörige (Sohn, Tochter, Enkelkind) in einer Notsituation aus. Oft dramatisch vorgetragen, schluchzend und weinend – und vor allem kaum zu verstehen. Dann wird meister der Hörer an einem vorgeblichen Polizisten weitergereicht – und der Betrugsversuch nimmt seinen Lauf.

So ähnlich trug es sich am Mittwochvormittag in Potsdam zu. Unbekannte Täter gaukelten einem älteren Potsdamer Ehepaar am Telefon vor, ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt worden. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen und die Tochter daher vorläufig in Gewahrsam genommen. Frei komme sie nur, wenn eine Kaution gezahlt würde, so die Betrüger.

Besonders dreist: Es wurde ein persönlicher Übergabetermin vereinbart, bei dem die Geschädigten „mehrere Tausend Euro Bargeld, sowie ein Sparbuch“ an eine ihnen unbekannte Frau übergaben, teilte die Polizei mit. Erst später wurden den Senioren bewusst, dass auf eine Betrugsmasche reingefallen waren und alarmierten ihre Bank und die Polizei.

Von MAZonline/ dpa