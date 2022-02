Potsdam

Am Mittwochmittag erhielt eine ältere Potsdamerin einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung eine Frau, die sich als Tochter der Frau ausgab. Bevor es zu einem längeren Gespräch zwischen den beiden kommen konnte, reichte die vorgebliche Tochter das Telefon an eine angebliche Polizistin weiter.

Diese erklärte nun der Seniorin, dass die besagte Tochter einen Unfall verursacht habe, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Ohne die Zahlung einer Kaution käme die Unfallverursacherin nicht auf freien Fuß.

Der Trick ist so mies wie alt – die Seniorin fiel zum Glück nicht auf die Masche herein. Sie legte auf und machte das einzig Richtige: Sie rief ihrerseits die richtige Polizei an. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und übergaben die Ermittlungen an die Kriminalpolizei.

Die Polizei erklärte, dass diese Betrugsmasche hinlänglich bekannt sei. Die Täter würden durch so genannte „Schockanrufe“ den einen Schreckmoment ausnutzen, um ihre Opfer übers Ohr zuhauen.

Die Polizei rät: → Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. → Geben Sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! → Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. → Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder bei der örtlichen Polizei überprüfen können! → Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers! → Bevor Sie jemandem Ihr Geld oder andere Wertgegenstände geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. → Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle! → Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! → Haben Sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei! Sie erreichen sie unter der Nummer 110.

Bei den Anrufen geht es zumeist darum, den Opfern einzureden, dass Angehörige (Sohn, Tochter, Enkelkind) in einen schlimmen Vorfall verwickelt wären. Dabei schrecken die Betrüger nicht davor zurück, sich selbst als Angehöriger auszugeben. Am Telefon wird dann aber kaum gesprochen, sondern nur geschluchzt und geweint, um dann den Hörer an einen angeblichen Polizisten weiterzureichen.

Dieser oder diese falsche Beamtin baut dann schnell eine Drohkulisse auf und berichtet dann umgehen, dass eine Untersuchungshaft oder ein Strafverfahren nur vermieden werden könne, wenn eine meist hohe Summe („i. d. R. mehrere zehntausend Euro“, so die Polizei) als Kaution hinterlegt werden würde.

