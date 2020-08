Eiche

Die Betrugsmasche mit Amtsanmaßung kommt in neuer Spielart: Eine Seniorin aus Eiche erhielt am Mittwoch gegen 8.45 Uhr den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser behauptete, in der Bank liefen interne Ermittlungen, da es Kollegen gäbe, die unberechtigt Geld von Konten abheben würden – auch vom Konto der Angerufenen. Nun müsse der „Bankchef“ die Seriennummern der Geldscheine überprüfen, die die Dame zu Hause habe. Hierfür ließ er sich telefonisch die Nummern nennen. Dann gab der Mann an, er lasse die Scheine abholen, im Gegenzug würde ihr die Bank den Betrag überweisen.

Ein falscher Polizist kam dazu

Noch während des Telefonats kam ein falscher Polizist ins Haus der Frau und zeigte einen grünen Ausweis, auf dem Kriminalpolizei stand. Die Frau schob den Mann aus dem Haus und holte einen Zeugen hinzu. Der Betrüger entfernte sich unerkannt, der Potsdamerin entstand kein Schaden. Laut Beschreibung war der Mann Mitte 40, 160-165 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und trug Seitenscheitel.

Hinweise unter 0331-55080

