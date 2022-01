Schon am hellen Tage ist oft schwierig, als Autofahrer in Potsdam die richtige Spur zu finden und nicht auf Tram-Gleisen zu landen. Doch die Fahrerin, die sich sonntagfrüh verirrte, war betrunken.

Autofahrerin auf Tramgleisen in Potsdam

