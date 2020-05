Bornstedt

Das wird teuer: Zeugen beobachteten am Montagnachmittag, wie eine Audi-Fahrerin versuchte, auf einem Parkplatz in Bornstedt zu halten. Wegen der rasanten Geschwindigkeit schoss das Auto über den Parkplatz hinaus in einen Graben und krachte in einen Balkon. Nachdem die Fahrerin das Fahrzeug danach zurück auf den Parkplatz fuhr, verließ sie den Unfallort. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Dame ermittelt und zuhause aufgesucht werden. Sie war betrunken. Es wurden eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem ermittelt die Polizei nun auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, Personen kamen nicht zu schaden.

Anzeige

Von MAZonline