Brandenburger Vorstadt

Am Donnerstagnachmittag meldeten Mitarbeiter einer Nonfood-Händler-Filiale aus dem Marktcenter, dass sie einen volltrunkenen Ladendieb gestellt hatten. Es handelte sich um einen 51-jährigen Osteuropäer, der Haushaltswaren in einem geringen Wert gestohlen hatte. Mit einem Atemalkoholwert von über 3,40 Promille konnte dieser kaum geradeaus laufen oder sich artikulieren, so dass die Beamten ihn nach der Anzeigenaufnahme in Gewahrsam nahmen. In einer Zelle konnte er dann ausnüchtern.

Von MAZonline