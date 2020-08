Am Stern

Sturzbetrunken hat ein 32-Jähriger in der Willy-A.-Kleinau-Straße mit seinem BMW vier Autos ramponiert. Zunächst erwischte er beim Ausparken einen geparkten Ford und verließ unerlaubt den Unfallort. Eine Zeugin informierte die Polizei. Inzwischen krachte der Betrunkene in derselben Straße gegen ein geparktes Auto und schob dieses in zwei weitere, die erheblich beschädigt wurden. Passanten hinderten den Fahrer an der Flucht. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 2,02 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline