Babelsberg

Ein 34-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend gegen einen Außenspiegel eines parkenden Volkswagen gefahren. Zeugen beobachteten den Vorfall kurz vor 21 Uhr in der Fultonstraße in Potsdam-Babelsberg, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Zur Beweiserhebung nahmen die Beamten dem 34-Jährigen Blut ab und verboten ihm die Weiterfahrt.

Von MAZonline