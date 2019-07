Innenstadt

Zeugen riefen am Donnerstagabend Polizisten in ein Café in der Lotte-Pulewka-Straße. Dort soll ein Mann wahllos Gäste und Passanten beleidigen. Nachdem der Mann von den Polizisten angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv und beleidigte sie ebenfalls.

Deutlich unkooperativ

Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Da sich der Mann nicht kooperativ verhielt und weitere Beleidigungen gegenüber anderen Unbeteiligten nicht auszuschließen waren, wurde er in den Polizeigewahrsam genommen. Mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung wurden aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Angelegenheit.

Von MAZonline