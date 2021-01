Drewitz

Im Guido-Seeber-Weg hat sich ein Betrunkener mit einem Caddy in einem Buddelkasten festgefahren. Gegen 0.25 Uhr riefen Anwohner am Donnerstag die Polizei, weil sich das Fahrzeug schon eingewühlt hatte und der Motor noch immer lief. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Fahrer immer noch vergeblich, aus dem Sandkasten loszukommen. Wie sich herausstellte, wies der 31-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille auf. bei der Rücksprache mit dem Eigentümer des Caddy ergab sich, dass das Fahrzeug eigentlich in einer Werkstatt sein sollte. Entwendet schien es aber auch nicht zu sein, da der Fahrer über einen Schlüssel verfügte, so dass nun weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei die Hintergründe klären müssen. Ermittelt wird gegen den 31-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben.

