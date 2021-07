Betrunkener greift in Potsdam Polizisten an

Teltower Vorstadt

Ein 24-jähriger Mann ist am Samstagabend von der Polizei festgenommen worden, weil er in der Heinrich-Mann-Allee randaliert hat. Der stark betrunkene und unter weiteren Drogen stehende Mann hatte mehrere Bauzäune zu Boden gerissen und war auf ihnen herumgetrampelt. Polizeibeamte sammelten ihn ein und nahmen ihn in Gewahrsam.

Auf der Fahrt ins Polizeirevier bespuckte er die Beamte und trat nach ihnen. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gestellt.

Von MAZonline