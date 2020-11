Nauener Vorstadt

Die Polizei hat am Sonntagnacht in der Puschkinallee einen 32-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der stark angetrunkene Mann hatte an mehrere Stellen in Potsdam randaliert.

In der Hessestraße hatten deshalb Bürger die Polizei gerufen, die dem Mann einen Platzverweis erteilten, weil er in einem Gartengrundstück getobt hatte. Etwa eine Stunde später wurde die Polizei in die Kleine Weinmeisterstraße gerufen, weil er dort herumgebrüllt und das Treppengeländer eines Mehrfamilienhauses beschädigt hatte.

Als die Polizei ihn in der Puschkinallee stellte, begann er sich selbst zu verletzten. Die Beamten fesselten ihn, brachten ihn zunächst in ein Krankenhaus und nahmen ihn anschließend mit auf die Wache.

Die Polizei vermutet, dass der Täter für weitere Sachbeschädigungen in derselben Nacht verantwortlich ist. So wurde am Bassinplatz der Außenspiegel eines Mini demoliert. Auch in der Kleinen Weinmeisterstraße wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Von MAZonline