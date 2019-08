Bornstedt

Ein Mann kam am Mittwochabend in ein Lebensmittelgeschäft in der Ludwig-Boltzmann-Straße. Da er bereits Hausverbot hatte, forderten zwei Mitarbeiter ihn auf, das Geschäft zu verlassen. Der Mann beleidigte die Männer, spuckte nach ihnen und schlug mit einem Regenschirm nach ihnen. Die Polizei wurde informiert. Die Mitarbeiter hinderten ihn daran, zu gehen. Auch die Beamten schrie der 69-Jährige an, seinen Schirm legte er nicht aus der Hand. Der stark Angetrunkene wurde fixiert und kam in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen versuchter Körperverletzung, Widerstandes und Hausfriedensbruchs ermittelt.

