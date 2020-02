Am Stern

Am Donnerstagabend um 18.35 Uhr hielt sich eine 16-Jährige mit einer Freundin an der Straßenbahnhaltestelle Johannes-Kepler-Platz auf, als unvermittelt ein Mann der Jugendlichen in den Bauch schlug. Anschließend stieg er in eine Straßenbahn und entfernte sich. Er konnte am Hauptbahnhof durch Polizeibeamte festgestellt und als Tatverdächtiger identifiziert werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen Potsdamer, der einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille aufwies. Eine ärztliche Behandlung der Geschädigten war zunächst nicht erforderlich. Die Polizei nahm Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline