Innenstadt

In der Friedrich-Ebert-Straße hat ein Betrunkener am Dienstagabend einen anderen Mann aus der Straßenbahn gestoßen. Die Männer waren in der Bahn in Streit geraten. An der Haltestelle stieß einer den anderen, der auf den Asphalt der Straße stürzte und weglief. Polizisten fanden ihn in der Nähe. Er hatte Verletzungen im Gesicht, benötigte jedoch keine medizinische Betreuung. An der Haltestelle haben Polizisten auch den Tatverdächtigen gestellt. Dieser pustete einen Atemalkoholwert über 1,7 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Von MAZonline