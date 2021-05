Innenstadt

Die Polizei ist am Montagmorgen zu einer Bushaltestelle in die Charlottenstraße gerufen worden, nachdem dort ein 42-jähriger Mann versucht hatte, in einen Ausbildungsbus der Verkehrsbetriebe einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann über Nacht Alkohol getrunken und wollte für den Heimweg den Bus nutzen, als das Ausbildungsfahrzeug an der Haltestelle vorbeifuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand warf er deshalb eine Dose gegen das Fahrzeug, das daraufhin anhielt.

Fußtritt in Richtung Busfahrer

Als die Polizei kam, versuchte der Mann gerade, sich über die Fahrertür Zugang zu verschaffen. Er gestikulierte wild in Richtung der Beamten und schrie. Zudem trat er mit dem Fuß in Richtung des Busfahrers, als dieser ihm vor Ort den Rücken zu wandte. Durch das Einschreiten eines Polizisten konnte allerdings verhindert werden, dass der Tritt den Busfahrer traf. Zugleich beleidigte der 42-jährige Mann den Busfahrer.

Nach Ansprache der Polizeibeamten beruhigt sich der Mann wieder, so dass er nach Feststellung seiner Identität vor Ort entlassen werden konnte. Die Polizei hat gegen ihn nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Von MAZonline