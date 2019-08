Babelsberg

Am Dienstag um 4.17 Uhr wurden Polizisten zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar in an der Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen. Dort, hieß es, würden sich zwei bis drei Personen schlagen. Vor Ort eingetroffen, stellte sich heraus, dass die Beteiligten zuvor Gäste der Bar waren. Ein 22-jähriger Deutscher beabsichtigte zu gehen und wollte seine Freundin mitnehmen, die jedoch noch verweilen wollte. Dies akzeptierte er offensichtlich nicht, sodass er daraufhin von einem Mitarbeiter der Bar hinausgebeten wurde. Zu dem, was nun geschah liegen der Polizei mehrere Versionen vor. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die seinen Angaben zufolge von einem 30-jährigen Deutschen stammen, der ihn geschlagen haben soll. Der 30-jährige Tatverdächtige und der Mitarbeiter der Bar gaben an, dass der Mann gestürzt sei und sich dabei die Verletzungen zuzog. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. In denen sich anschließenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden die Aussagen nun geprüft. Alle Beteiligten waren erheblich betrunken.

Von MAZonline