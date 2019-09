Südliche Innenstadt

Das war offenbar eine lange Nacht: Am Sonnabendmorgen gegen 7:30 alarmierte die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei, weil sie Unterstützung bei der Behandlung eines alkoholisierten 24-Jährigen am Hauptbahnhof brauchte. Angesichts der Polizisten wurde der Mann sofort handgreiflich, sodass er fixiert und gefesselt werden musste. Später mussten weitere Beamte zur Unterstützung eilen, weil der Mann ohne Unterlass weiter wütete und nicht zur Ruhe gebracht werden konnte. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Der Wüterich wurde in Gewahrsam genommen und schlief dort bis zum Nachmittag seinen Rausch aus. Den Gewalttäter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline