Potsdam

Das betrunkene Ehepaar stieg am Samstagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße in einen Bus zu, dort fingen die beiden 55- und 56-Jährigen an drei ihnen gegenüber sitzende, ausländische Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren rassistisch zu beschimpfen.

Nachdem die Mädchen der Konfrontation auswischen und sich umsetzten, versuchte der Mann ihnen zu folgen um sie weiter zu beschimpfen. Ein engagierter, junger Fahrgast stellte sich dem Betrunkenen in den Weg, bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde der Jugendliche leicht verletzt. Mit gemeinsamen Kräften konnten der Busfahrer und der Jugendliche die beiden Täter festhalten bis die herbeigerufene Polizei eintraf und die beiden in Gewahrsam nehmen konnte.

Von RND/ots