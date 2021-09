Potsdam

Falk hätte sich auch am linken Ufer der Seine wohlgefühlt, damals in Paris, als Sartre und Simone de Beauvoir die Deutungshoheit über Zigaretten und Gesinnung für sich reklamierten. Nein, Falk (Arne Lenk) raucht nicht, aber Falk trägt Schwarz, er trägt es wie ein Statement, mit dem er sagen will: Ich verdiene zwar gut, doch bin sensibel für den Schmerz geblieben, für die Unvollkommenheit der Welt. Vor allem schmerzt es ihn, wenn man ihm widerspricht. Womöglich ist das so, als Dozent für Philosophie, wenn der eigene Bruder Matze (Hannes Schumacher) zum Claqueur geworden ist, der Beifall spendet – im Wissen, dass er von Falk, dem klugen und solventen Bruder, finanziell getragen wird.

Hans-Otto-Theater ähnelt Chemiebaukasten

Am Hans-Otto-Theater in Potsdam arbeiten sie daran, das Verhältnis der Brüder zu sprengen, so wie es vorgesehen ist im Drama „Das Imperium des Schönen“ von Nis-Momme Stockmann, das 2019 uraufgeführt wurde. Bettina Jahnke führt Regie, am Freitag war Premiere – die Sprengung geht so konsequent vonstatten, wie man das sonst nur aus Chemiebaukästen kennt. Dass sie sich in Japan überwerfen, wo sie Urlaub machen, dass die Familie gerade dort in Scherben liegt, hat sicher auch etwas zu tun mit der Atomkraft, die 2011 im Land zur Kernschmelze führte. Fukushima gilt längst als Symbol: Traditionelle Kräfte kommen an Grenzen, sie explodieren, wenn eine Urgewalt dazwischenfunkt. In Japan war es ein Tsunami, im Stück „Das Imperium des Schönen“ ist es Maja (Laura Maria Hänsel), die neue Freundin von Matze. Sie stellt Fragen, die Falk als ein Affront empfindet. Der Dozent lässt sich nichts sagen von der Bäckersfrau.

Von Föhr nach Potsdam „Das Imperium des Schönen“ wurde 2019 in Stuttgart uraufgeführt, geschrieben hat es Nis-Momme Stockmann, der 1981 auf der Nordseeinsel Föhr geboren wurde. In Potsdam kam das Stück am vergangenen Freitag im Großen Haus am Hans-Otto-Theater unter der Regie von Intendantin Bettina Jahnke zur Premiere. In den Hauptrollen spielen Arne Lenk, Franziska Melzer, Laura Maria Hänsel und Hannes Schumacher. Weitere Vorstellungen am 18., 24. September und 7., 8., 9., 10, 21., 27 Oktober. Karten an der Theaterkasse unter 03 31 / 9 81 18. www.hansottotheater.de

Es geht um familiäre Enge, die man wahlweise von Weihnachten oder aus dem Lockdown kennt. Japan gilt als Land, das die perfekte Oberfläche, die Maske im menschlichen Miteinander kultiviert. Maja mischt den Laden auf, sie stellt sich gegen Falk und seinen Hang zum gedanklichen Nullsummenspiel, an schlechten Tagen führt ihn dieses laue Denken in die Tyrannei. Die Rolle der Maja kostet Laura Maria Hänsel nach Kräften und doch mühelos aus. Sie ist Rebellin und Sexbombe, sie trägt bauchfrei, zeigt einen Schmollmund und guckt gelangweilt auf ihr Handy. Aus französischen Filmen wissen wir: Das sind die Frauen, die wunderbaren Ärger machen. Ja, es ist Ärger von der schönsten Sorte, den Maja provoziert, dabei will sie eigentlich nur in den Arm genommen werden. Auch solche Klischees, die das Stück von Stockmann vorgibt, bringen die Potsdamer Inszenierung nicht ins Stolpern.

Die Potsdamer Intendantin Jahnke hat dieses Sprechstück in den Griff bekommen, indem sie nicht alleine auf die Sprache setzt. Sie steckt das Stück in einen Schaukasten (Bühne und Kostüme: Dorit Lievenbrück), was den Radius der nervlich überlasteten Familie deutlich einschränkt. Sie leben dort in einer Art von Kühlschrank, so könnte man die Temperatur der Dialoge deuten. Manchmal treten die Figuren aus dem Kasten, der vollgestopft mit oftmals nur gemalten Kissen ist und dennoch keine Kuscheleien bietet – sie treten vor den Kasten, um Luft zu holen, um sich gedanklich zu sortieren und sich in kleiner Runde auszusprechen. Das Drinnen und das Draußen bieten Dynamik, die dem Stück nicht eingepflanzt ist. Wer es nur liest, der fühlt sich wie im Seminar. Dieses Seminar ins Rollen zu bringen, ins Atmen und Vibrieren, das ist die Kunst, die Bettina Jahnke geglückt ist.

Kleine Episoden geben diesem Stück fast einen Charme, der zwischen all den Härten, Kapitulationen und Selbstüberhebungen kaum zu vermuten ist. Die Kinder von Falk, Tochter (Mascha Schneider) und Sohn (Paul Sies), gleiten in weißen Kleidern und hinter weißen Masken auf Rollschuhen, das hat etwas von Horrorclown und pubertären Hochstaplern. Mal sind sie Passanten, die Mama und Papa unablässig grüßen, in einer penetranten Formelhaftigkeit, die ihre Eltern in den Kollaps treibt. Dann referieren sie beflissen über Sehenswürdigkeiten, Luft machen sie sich letztlich in dem unbändigen, kurzen, orgiastisch inszenierten Karaoke-Auftritt.

Erstaunlich, wie dieses Stück des eskalierten Auseinanderlebens in knappen zwei Stunden in die Hölle rauscht, und dennoch so etwas wie Unterhaltungswerte auf die Bühne hebt. Selbst wenn die Charaktere überdeutlich vom Autoren in das Stück gesteckt sind, alle mit unterschiedlichen und doch sehr ausgeprägten Störungen, bekommt das „Imperium des Schönen“ in Potsdam einen Dreh ins Lässige, fast lachhaft Hysterische, ohne radikal den Untergang zu predigen. Ja, die Familie wandert durchs Inferno, doch Jahnke fasst das Personal nicht mit der Kneifzange an, sondern packt es bei den Hörnern. Dieser offensive Ansatz zahlt sich aus: Man kann nicht zwingend von Vergnügen sprechen, doch von einem kurzweiligen und präzisen Gruselkabinett.

Von Lars Grote