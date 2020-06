Potsdam

Als Bettina Jahnke 2018 Intendantin in Potsdam wurde, ordnete sie den Buchstaben HOT – für Hans-Otto-Theater – drei hehre Begriffe zu. Ihre erste Spielzeit stand unter dem Motto „Haltung“. Die zweite, die am 13. März wegen der Corona-Pandemie jäh abgebrochen wurde, sollte „Offenheit“ demonstrieren. Und nun – 2020/21 – folgt die „ Toleranz“. Dass ein sehr konkretes Toleranzedikt, nämlich das staatlich verfügte Abstandsgebot, den Spielbetrieb prägen würde, war nicht abzusehen. Die Zuschauer im Parkett und die Schauspieler auf den Brettern, die die Welt bedeuten, dürfen sich nicht näher kommen als 1,50 Meter.

Pressekonferenz am 17. Juni im Großen Haus. Die 465 Sessel wurden ausgebaut. Wegen der Corona-Abstandsregeln können künftig maximal 98 Zuschauer den Vorstellungen folgen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wenn alles gut geht, eröffnen wir am 11. September mit ,Vögel’ von Wajdi Mouawad“, verkündete Bettina Jahnke am Mittwoch bei der Spielplanvorstellung. Ihre Inszenierung war eine von fünf Produktionen, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind. „Zum Glück handelt es sich bei der Romeo-und-Julia-Geschichte zwischen einer Amerikanerin arabischer Herkunft und einem aus Berlin stammenden Juden nicht um eine kuschlige Liebesgeschichte. Ein dramatischer Konflikt schleudert beide Familien auseinander“, meinte Jahnke zum Problem der körperlichen Nähe. Die Abstandsregeln findet sie „auf jeden Fall richtig und „ein Gebot der viel beschworenen Solidarität.

So dicht wie in dieser Inszenierung „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ von Tennesse Williams können die Potsdamer Ensembleschauspieler künftig nicht auf der Bühne agieren. Quelle: Hans-Otto-Theater

Und Bettina Jahnke berichtet aus der Praxis: „Die Regieassistenten achten darauf, dass bei den Proben die Distanz eingehalten wird. Jeder Schauspieler verfügt über ein Gesichtsvisier. Darunter hallt aber die Stimme, das ist ein Problem“, so die Theaterregisseurin.

Den Vorschlag des Berliner Kultursenators Klaus Lederer, Schauspiel-Ensembles so privilegiert wie Bundesligafußballer zu behandeln, wischt sie vom Tisch: „Ein Test kostet um die 100 Euro, wir verdienen keine Millionen.“ Die 465 Theatersessel hat sie aus dem großen Haus ausbauen lassen. In der geräumigen Arena, die in der Corona-Krise renoviert wurde, können maximal 98 Zuschauer Platz finden. „Wir werden manche Aufführungen en suite, also drei, vier Mal hintereinander, spielen, um unsere Abonnenten nicht zu enttäuschen“, erklärte sie.

Besucherzahlen und Einnahmeverluste 70 000 Besucher zählte das Hans-Otto-Theater vom 23. August 2019 bis 12. März 2020. Dann wurde coronabedingt abgebrochen. HOT-Geschäftsführerin Petra Kicherer spricht deshalb von einer „Teilspielzeit“. 90 Prozent der Vorstellungen seien bis Mai ausverkauft gewesen. Hochgerechnet wären wir auf 110 000 Besucher gekommen.“ Den Einnahmeverlust bezifferte sie auf etwa eine Millionen Euro. Durch Kurzarbeit, Gewinnvortrag, Langzeitkranke und die erfolgte Einsparung von Energie hoffe sie, das Kalenderjahr 2020 nur mit einem „kleinen Minus“ abzuschließen.

Anfang März stand der Spielplan für 2020/21 schon fest. Dann kam Corona. „Wir haben uns gefragt, ob wir nun neue Stücke brauchen und haben uns dagegen entschieden. Corona wirkt wie ein Brennglas und macht die Probleme deutlicher und existenzieller. Alles, was unwichtig ist, verliert an Bedeutung“, verspricht Jahnke.

Fünf Inszenierungen werden aus der nächsten in die übernächste Saison verschoben. Auf das Weihnachtsmärchen für Kinder und die übliche Kooperation mit der Filmhochschule will das HOT diesmal ganz verzichten. Ob die geplanten 20 Premieren stattfinden können, hänge am Ende von der Pandemie ab, von „Eindämmungsverordnungen“ und den Anweisungen des Kulturministeriums.

Das Große Haus in idyllischer Lage am Tiefen See. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Natürlich hoffen wir auf Lockerungen.“ Vor allem die Winteroper im Schlosstheater sei gefährdet. „Unter den derzeitigen Auflagen gibt es dort nur 40 Zuschauerplätze, nicht einmal ein Lüftung und viele Aerosole. Eventuell müssen wir die Oper von Benjamin Britten in den übernächsten Winter schieben“, sagte sie.

Neben dem vielen Wenn und Aber bleiben Inhalte schnell auf der Strecke. Bettina Jahnke stellte heraus, dass endlich mehr Stücke von Frauen gespielt würden. Einzige Uraufführung ist eine HOT-Auftragsarbeit. Die Potsdamer Schriftstellerin Julia Schoch soll im Oktober mit „Die Jury tagt“ eine kontroverse Diskussion zwischen vier Menschen auf der Bühne darstellen. Es geht um ein zu errichtendes Denkmal zu Ehren der Friedlichen Revolution.

Ein aktueller Text von Sibylle Berg, der sich mit weiblicher Machtausübung auseinandersetzt, wird in Potsdam seine zweite Inszenierung erleben. Höhepunkte der Saison könnten werden: „ Maria Stuart“ von Friedrich Schiller, „89/90“ nach dem Tagebuchroman von Peter Richter und eine Bühnenadaption des Ernst Lubitsch-Films „Noch ist Polen nicht verloren“.

Bestens aufgelegt: Das Leitungstrio des Hans-Otto-Theaters vor der Spielplan-Pressekonferenz am 17. Juni 2020. Quelle: Bernd Gartenschläger

Chefdramaturgin Bettina Jantzen lässt aufhorchen, als sie „zwei Aufführungen ankündigt, die Probleme der Region Potsdam und Berlin verhandeln“. Bisher hat sich das Stadttheater kaum auf konkrete Recherchen vor Ort eingelassen, wofür doch gerade das Thema Toleranz – vom Potsdamer Edikt über die linke Fußballfan-Szene bis hin zur AfD im Landtag –Steilvorlagen wären. Doch dann kündigt Jantzen zwei Allerweltsstücke an: „Die Lage“ von Thomas Melle über den angespannten Mietwohnungsmarkt und „Good.Better. Greta“ ein sogenanntes Klimaprojekt mit Verweis auf die vielen wissenschaftlichen Institute in der Stadt.

Der Werbespruch des Theaters, „Corona hat lange genug die Hauptrolle gespielt. Ab August sind wir wieder dran“, klingt wie das Pfeifen im Walde. Das Spielplanheft soll erst im August gedruckt werden. Die meisten Premierentermine wurden noch nicht taggenau festgelegt.

Von Karim Saab