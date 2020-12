Potsdam

„Es ist absolut eskaliert“, sagt Bettina Wulff im Sekiz-Gespräch in Potsdam. Die 47-Jährige berichtet in der Show „Dann eben anders“ des Potsdamer Selbsthilfezentrums auch von den Nachwirkungen ihres Autounfalls am 17. September 2018. Damals wollte sie einkaufen fahren und ist mit 2.0 Promille ins Auto gestiegen, wie Wulff in ihrem Buch „Anders als gedacht“ beschreibt. So sei sie gegen einen Baum geknallt, als sie einem Reh auswich.

In dem Interview in Potsdam erzählt die frühere First Lady, dass der Unfall „der allerletzte Warnschuss“ gewesen sei. „Ich bin dankbar, dass ich keinem geschadet habe.“

Image der Selbsthilfe lockern

Wie die Moderatorin Nadine-Claire Geldener der MAZ erklärt, bestehe das Talk-Format seit März 2018. So soll die Sendung „das verstaubte Image der Selbsthilfe auflockern“. Wulff schildert in der Show ebenfalls, wie sie schwere Zeiten in ihrem Leben bewältigt: So versuche sie jeden Tag, in sich zu gehen und sich mit ihrem „inneren Kosmos“ zu beschäftigen.

Bettina Wulff erzählte der Moderatorin Nadine-Claire Geldener im Sekiz-Talk, wie sie Krisen überwunden hat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im darauffolgenden MAZ-Interview erklärt Wulff, mit welchen Strategien sie ihren Autounfall verarbeitete: „Ich habe mir eine Auszeit genommen, mich drei bis vier Wochen bei allen Menschen mehr oder weniger abgemeldet und bin ich mich gegangen.“ So habe sie sich viel in der Natur aufgehalten und ihr Leben neu sortiert. „Dann habe ich mir psychologische Unterstützung geholt.“

Weitere prominente Gäste

Nach ihrem Unfall habe sie realisiert, wie selbstverständlich Alkohol in unserer Gesellschaft sei. „Ich habe in den Monaten danach sehr stark wahrgenommen, dass Alkohol im Gegensatz zu anderen Drogen als selbstverständlich genommen wird und, dass darüber sehr wenig gesprochen wird.“

Laut der Moderatorin Geldener werden Menschen zu dem Talk eingeladen, die „aus etwas Negativem etwas Positives gemacht haben“. Neben Wulff waren schon weitere Prominente im Sekiz-Talk, darunter der Politiker Gregor Gysi ( Die Linke) oder der Schauspieler Ralph Morgenstern. Unter den nächsten Gästen ist auch Peter Tauber, der frühere Generalsekretär der CDU. Das Gespräch mit Bettina Wulff ist ab dem 15. Dezember – also ab heute – auch auf YouTube zu finden und zu sehen..

