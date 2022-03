Potsdam

Am Anfang einer Beziehung gehören Liebe und Sex oft selbstverständlich zusammen. Doch viele Paare erleben, dass die körperliche Liebe mit den Jahren in den Hintergrund gerät, Sex immer seltener wird. Manche Paare haben über Monate, manche über Jahre kein Sex mehr, vielleicht auch Bedürfnis danach. Und dann steht die Frage plötzlich im Raum: Braucht Liebe eigentlich Sex?“. Oder anders gefragt: „Kann man eine glückliche Liebesbeziehung auch ohne Sex führen?“

Mara Stadick und Vivien Schlitter sind Sexualtherapeutinnen, gemeinsam führen sie eine Praxis in Potsdam-Babelsberg. Liebe ohne Sex? Das weckt in den beiden Therapeutinnen zumindest Skepsis. „Wenn es Menschen in einer Beziehung ohne Sex wunderbar geht, dann ist das erst einmal gut“, sagt Mara Stadick. Doch sie sei skeptisch, „weil ich oft erlebe, dass Menschen, die so gar keine Körperlichkeit leben, mit dem anderen, aber auch mit sich selbst nicht so verbunden sind.“ Menschen brauchen Berührungen, sagt sie. „Das kurbelt unsere Hormone an und stärkt unser Immunsystem.“

Was tun, wenn in der Beziehung die Lust am Sex verloren geht?

Auch ihre Kollegin Vivien Schlitter empfindet Intimität für eine Beziehung „total wichtig“. Dennoch ist Liebe ohne Sex für sie denkbar. „Wenn jemand in einer Beziehung aber schon immer seine Asexualität gelebt hat und es für beide Seiten passt, dann kann das natürlich auch ein Weg sein, den ein Paar geht.“

Doch was, wenn die Lust am Sex verloren gegangen ist, die Partner sich aber danach sehnen? Die beiden Therapeutinnen raten, zunächst einmal Selbstliebe zu leben und herauszufinden, was man selbst eigentlich mag, was man will und was man nicht mag. „Viele Menschen wissen gar nicht genau, was ihr Körper eigentlich für Möglichkeiten hat“, sagt Vivien Schlitter. „Und ja, Sexualität ist erlernbar – und diese Erkenntnis erleichtert viele Menschen sehr.“

Von Anna Sprockhoff