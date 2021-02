Potsdam

Der Biber ist zurück im Park Sanssouci – mit Folgen. In dieser Woche musste die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) die malerische Trauerweide am Ost-Ufer des Maschinenteichs fällen lassen. Der Biber hatte den Stamm so stark abgenagt, dass die Standsicherheit des Baumes dahin und keine Rettung möglich war. Besonders ärgerlich: Die Weide war durch eine Drahtmatte gesichert, die laut Stiftung aber von Besuchern entfernt wurde.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat die Kettensäge ansetzen lassen. Quelle: Jan Sternberg

Die Park-Gärtner melden zudem, dass vier weitere Bäume rund um den Teich Biber-Blessuren davongetragen haben.

Schäden an Bäumen und Gebäuden

An die zehn Jahre ist es her, dass ein Biber über den Schafgraben in Potsdams berühmtesten Welterbe-Park eingewandert war. Nummer 1 ließ sich damals am Maschinenteich nieder und gründete eine Familie, die ordentlich zulangte. Die Stiftung klagte über Schäden jenseits der 100 000 Euro an Bäumen, Sträuchern und an sonstiger, teils mehr als 300 Jahre alter Vegetation. Man fürchtete sogar, dass durch die Staudämme und schwankenden Wasserstände Gebäude wie die Römischen Bäder, die Meierei am Kuhtor und das Chinesische Haus in Gefahr seien. 2018 machte die Stiftung kurzen Prozess und schmiss die Biber-Bande raus: Die Tiere wurden an den Seddiner See umgesetzt.

„Ob seinerzeit alle Tiere umgesiedelt werden konnten oder ob wieder ein Tier eingewandert ist, muss offen bleiben“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. Bereits seit Ende 2019 entdecken die Gärtner immer mal wieder – geringe – Schäden. Derzeit habe man es mit einem einzelnen Tier zu tun. „Um das Einwandern weiterer Tiere zu verhindern, ist es wichtig, das Tor am Maschinenteich geschlossen zu halten und die Zäune nicht zu zerstören“, mahnt Frank Kallensee.

Nicht nur Sanssouci ist Biber-Revier

Das Biber-Bollwerk der Stiftung zieht sich vor allem entlang des Ostufers des Maschinenteichs. Dort verläuft ein Biberschutzzaun, der einen halben Meter tief in den Boden eingegraben ist. Auch die Torschleuse – eine Anlage mit zwei hintereinander angeordneten Pforten am Zugang des Maschinenteichs kurz hinter dem Sportplatz Westkurve gehört dazu. Die Stiftung hat dort extra Schilder anbringen lassen, um die Besucher des Parks daran zu erinnern, die Tore geschlossen zu halten, so Kallensee. Außerdem würden die Gärtner den Park regelmäßig auf Biber-Spuren kontrollieren und einzelne Bäume weiterhin mit Drahtmatten schützen – auch in anderen Parks, denn nicht nur Sanssouci ist Biberrevier. Auch im Schlossgarten Charlottenburg in Berlin und im Park Babelsberg – vor allem im Uferbereich des Tiefen Sees – frisst sich der Biber ab und an durchs Gehölz.

Von Nadine Fabian