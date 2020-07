Babelsberg

Mit dem Motorrad raste am Donnerstagnachmittag ein Mann über die Wege des Parks Babelsberg und ließ dabei Motormehrfach aufheulen. Ein Zeuge war mit diesem illegalen Gebaren nicht einverstanden und filmte den Biker. Daraufhin kam es zwischen beiden zu einem Streit. Der Biker soll dabei das Hinterrad in Richtung des Zeugen gedreht und bei gezogener Bremse den Reifen durchdrehen lassen haben, so dass Steine des Schotterweges in Richtung des Zeugen geschleudert wurden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrer entfernte sich. Die Polizei nahm Anzeige auf und ermittelt gegen den Halter des Motorrades.

Von MAZonline